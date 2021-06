Kroatien vs. Schottland live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 1:1

Bei der EM 2021 kommt es heute zum Spiel Kroatien vs. Schottland. Goal begleitet die Partie des 3. Spieltags am Dienstagabend im LIVE-TICKER.

Bei der EM 2021 stehen heute die nächsten Entscheidungen an. Am dritten und letzten Spieltag in Gruppe D treffen am Dienstagabend Kroatien und Schottland aufeinander. Der Anstoß im Hampden Park zu Glasgow ertönt um 21 Uhr.

Die Kroaten zählen bis dato zu den Enttäuschungen dieser EM. Als Vize-Weltmeister und Mitfavorit ins Turnier gestartet, ließen Luka Modric und Co. einer 0:1-Niederlage gegen England ein maues 1:1 gegen Tschechien folgen. Mit nur einem Punkt nach zwei Spieltagen auf Rang drei notiert, droht Kroatien nun das Aus bereits nach der Vorrunde.

Gleiches droht Schottland - doch bei den Bravehearts hatte man das durchaus erwartet. Nach dem 0:2 gegen Tschechien zum Auftakt erkämpften sich die tapferen Schotten zuletzt ein 0:0 gegen den großen Nachbarn aus England. Trotz Platz vier vor dem Finale in Gruppe D sind die Chancen auf das Achtelfinale weiterhin intakt.

Klar ist: Das Team, das heute Abend gewinnt, steht sicher im Achtelfinale. Auch dann, wenn man nur Gruppendritter wird, denn mit der Ukraine und Finnland (jeweils drei Punkte) würde man zwei andere Gruppendritte mit dann vier Zählern sicher hinter sich lassen. Der Verlierer scheidet hingegen als Letzter definitiv aus - und was das Spiel besonders interessant macht: Bei einem Unentschieden sind beide Mannschaften sicher ausgeschieden.

Kroatien vs. Schottland: Die EM heute im LIVE-TICKER verfolgen . Hier bleibt Ihr stets über das Spielgeschehen in Glasgow auf dem Laufenden. Wer die Partie lieber live im TV oder im LIVE-STREAM sehen will, der erhält in einem separaten Artikel auf Goal alle Informationen zur Übertragung heute.

Kroatien - Schottland 1:1 Tore 1:0 Vlasic (17.), 1:1 McGregor (42.) Aufstellung Kroatien Livakovic - Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol - Brozovic, Modric, Kovacic - Vlasic, Perisic, Petkovic Aufstellung Schottland Marshall - McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney - O'Donnell, McGinn, McGregor, Armstrong, Robertson - Dykes, Adams Gelbe Karten Lovren (26.) - McKenna (34.)

46. | Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Steve Clarke hatte ja bereits nach gut einer halben Stunde den verletzten Grant Hanley durch Scott McKenna ersetzen müssen.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Nach 45 Minuten steht es im Endspiel um den Turnierverbleib zwischen Kroatien und Schottland 1:1. Die Bravehearts hatten forsch begonnen und gingen in ihren guten Phase stets mit Euphorie und Entschlossenheit zu Werke. Dem hielten die Kroaten die ruhige und bedachte Herangehensweise entgegen.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43. | Nach dem ersten schottischen Tor bei dieser EM toben die Massen im Hampden Park. Das allerdings genügt noch nicht. Zur Erinnerung: Nur der Sieger dieses Spiels erreicht das Achtelfinale.

42. | Mit überaus viel Nachdruck greifen die Schotten an - bis die dritte Welle Erfolg hat, weil die Kroaten die Situation mehrfach nicht klären können. Der Befreiungsschlag von Domagoj Vida missling, landet genau in den Füßen von Callum McGregor.

TOOOR! Kroatien - Schottland 1:1 | Torschütze: McGregor

40. | Jetzt fangen die Jungs von Zlatko Dalic mit dem Ball auch mal wieder etwas an. Ivan Perisic taucht links im Strafraum auf. Der Winkel gestaltet sich nicht sonderlich günstig, doch der italienische Meister von Inter Mailand haut dennoch mit dem rechten Fuß drauf, zielt allerdings zu hoch.

36. | Inzwischen beteiligen sich auch die Kroaten wieder aktiver an der Partie. Ohnehin hat der Vize-Weltmsiter insgesamt durchaus mehr vom Spiel - also mit Blick auf den reinen Ballbesitz.

34. | Eben der gerade eingewechselte Scott McKenna bringt in seiner ersten Aktion Bruno Petkovic zu Fall und fängt sich gleich eine Gelbe Karte ein. Bei den Schotten sind übrigens lediglich Stephen O'Donnell und John McGinn vorbelastet.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

33. | Wegen einer Verletzung muss Grant Hanley das Feld räumen, tut das zumidnest auf eigenen Füßen. Dafür soll nun Scott McKenna hinten den Laden dicht halten.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: WECHSEL

32. | Grant Hanley sitzt im Mittelkreis. Wenn sich ein Schotte auf diese Weise zu Boden begibt, ist das meist kein gutes Zeichen. Die Betreuer eilen herbei, können allerdings auch nichts mehr retten.

29. | Schottland reißt das Zepter zunehmend wieder an sich. Das wirkt alles nicht so rund, doch das Engagement ist groß.

27. | In einem Kopfballduell bekommt Nikola Vlasic den Ellbogen von Scott McTominay an den Hinterkopf bzw. ins Genick. Die Behandlungsunterbrechung ist nur von kurzer Dauer, dann kann der Torschütze weitermachen.

26. | Erstmals greift Schiedsrichter Fernando Rapallini nach dem gelben Karton - und das mit Folgen. Für ein Foul an Che Adams wird Dejan Lovren verwarnt und würde wegen dieser zweiten Gelben Karte in einem eventuellen Achtelfinale gesperrt fehlen.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

24. | Dann berappeln sich die Schotten. Sofort springt der Funke wieder auf die Ränge über. Die Männer von Steve Clarke gelangen rechts in die Box. John McGinn hebt den Ball in die Mitte. Es findet sich kein Abnehmer. Einmal mehr geht Che Adams artistisch zu Werke, hält den Ball im Spiel. Wenig später ergibt sich eine weitere Abschlussmöglichkeit. McGinn jedoch trifft den Ball nahe des Elfmeterpunktes mit dem linken Fuß nicht voll. Dominik Livakovic fliegt ins linke Eck und fängt den Ball sicher.

22. | Für den nächsten Torabschluss zeichnet Luka Modric veranwortlich. Der Kapitän zieht aus halbrechter Position ab. Der Rechtsschuss streicht nur knapp über den Querbalken.

20. | Mit der Führung im Rücken treten die Männer von Zlatko Dalic sofort tonangebend auf. Immer besser bekommt man die Partie in den Griff. Die Schotten also zeigen Wirkung, müssen diesen Rückschlag erst einmal verdauen.

18. | So also sieht kroatische Effizienz aus. Der erste Torschuss sitzt. Alles, was bisher geschah, ist Makulatur. Die schottischen Bemühungen bleiben brotlose Kunst und der Vizeweltmeister hat alles richtig gemacht. So läuft das im Ergebnissport Fußball.

17. | Dann nähern sich die Kroaten allmählich dem Sechzehner. Luka Modric spielt rechts raus. Von dort flankt Josip Juranovic weit hinüber in die Box. Ivan Perisic holt sich den Kopfball, legt geschickt ab zu Nikola Vlasic, der aus etwa zehn Metern in zentraler Position mit dem linken Fuß unten ins linke Eck trifft.

TOOOR! Kroatien - Schottland 1:0 | Torschütze: Vlasic

15. | Mit Nikola Vlasic zeigt sich jetzt mal eine kroatische Offensivkraft nahe des gegnerischen Strafraums, fällt dort aber lediglich durch ein Foul an Grant Hanley auf.

12. | Kroatien bemüht sich um Spielkultur. Viel bringt das dem Vizeweltmeister bisher nicht. Da bewegen sich längst nicht alle auf dem Niveau eines Luka Modric, weshalb die Ballstafetten irgendwann ein jähes Ende finden.

10. | Jetzt feuert Che Adams aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss aus ziemlich zentraler Posotion fliegt rechts am Gehäuse von Dominik Livakovic vorbei. Die Schotten monieren, dass ein kroatischer Verteidiger den Ball leicht abgefälscht hat. Ihr Flehen wird allerdings nicht erhört.

7. | Da Kroatiens Keeper Dominik Livakovic da noch die Finger im Spiel hatte, schließt die dritte schottische Ecke an. Doch mit diesen Standardsituationen wissen die Bavehearts noch nichts anzufangen.

6. | Aus Nähe des linken Strafraumecks flankt John McGinn mit Zug zum Tor. Am Torraum möchte Che Adams artistisch mit dem Fuß an den Ball, verfehlt diesen nur knapp.

4. | Ein erstes zaghaftes Nachvorntasten bis an den gegnerischen Sechzehner heran gibt es jetzt. Darüber hinaus sind die Kroaten eher auf Ballbesitz aus.

3. | DIe Schotten also legen mit viel Feuer und Vorwärtsdrang los. Dabei werden die Kroaten ja auch die Feurigen genannt. Die aber gehen es eher mit Bedacht an, wollen hier erst einmal Ruhe reinbringen.

1. | Umgehend suchen die Schotten den Weg nach vorn, erarbeiten sich zügig zwei Eckstöße in kurzer Folge. Um beide kümmert aich auf der rechten Seite Andy Robertson mit dem linken Fuß. Dessen zweite Hereingabe faustet Dominik Livakovic aus der Gefahrenzone.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei trockenen 16 Grad herrschen in Glasgow sehr gute Bedingungen.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Fernando Rapallini betraut. Der 43-jährige Argentinier hat als Assistenten seine Landsleute Juan Pablo Belatti und Diego Bonfa dabei. Als vierter Offizieller fungiert der Pole Bartosz Frankowski.

Vor Beginn | Somit beschränkte sich das gemeinschaftliche Fußball spielen in erster Linie auf WM-Qualifikationen. Dabei blieben die Schotten bei zwei Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen. Zu Hause kassierte man keinen Gegentreffer. Auch im bislang einigen Freundschaftsspiel gab es im März 2008 ein Remis (1:1). Mit anderen Worten: Kroatien hat noch nie gegen Schottland gewonnen.

V or Beginn | Unsere beiden Kontrahenten hatten es noch nicht so häufig miteinander zu tun. Bei Turnieren stand man sich noch gar nicht gegenüber. Als die Schotten 1996 ihre letzte EM bestritten, waren die Kroaten noch der Unabhängigkeit erstmals dabei. Gleiches gilt für Weltmeisterschaften und da konkret die Endrunde im Jahr 1998 - Schottland letztmals, Kroatien erstmals, aber eben nicht gegeneinander.

Vor Beginn | Auch die Kroaten müssen also dringend liefern. Beim Vize-Weltmeister wollte bisher noch nicht viel funktionieren. Begonnen hatte es im Turnier mit dem 0:1 gegen England. Am vergangenen Freitag war gegen Tschechien ebenfalls nur ein Remis drin (1:1). Doch auch darüber hinaus sind Erfolge der Kockasti, der Karierten, derzeit selten. Von den letzten elf Länderspielen wurden lediglich zwei gewonnen. Diese Siege gelangen im März im Rahmen der WM-Qualifikation gegen die Fußball-Leichtgewichte Zypern und Malta.

Vor Beginn | Spätestens heute müssten die Schotten also ihr Torflaute beenden. Bei dieser EM trafen die Bravehearts noch nicht in Schwarze. Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Tschechien stand auch im Battle of Britain gegen England die Null - das aber vorn wie hinten, weshalb das zumindest einen Punkt wert war. Sollte der Bann heute gebrochen werden, würde man bei der dritten EM-Teilnahme erstmals die Vorrunde überstehen.

Vor Beginn | In der Gruppe D ist die Ausgangslage klar. Wir erleben ein richtiges Endspiel. Nur der Sieger dieser Begegnung wird dem Turnier erhalten bleiben. Mit dann vier Punkten würde selbst Platz 3 reichen, denn mittlerweile stehen bereits zwei Gruppendritte mit drei Punkten fest, die man in jedem Fall hinter sich lassen würde. Bei einem Unentschieden kommen beide Teams nicht über zwei Zähler hinaus auch scheiden definitiv aus.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021 zur Begegnung des 3. Spieltages in Gruppe D zwischen Kroatien und Schottland.

Kroatien vs. Schottland heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Kroatien:

Livakovic - Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol - Brozovic, Modric, Kovacic - Vlasic, Perisic, Petkovic

Schottland setzt auf folgende Aufstellung:

Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, McGinn, McGregor, Armstrong, Robertson - Dykes, Adams

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Kroatien ist gegen Schottland in den bisherigen fünf Begegnungen noch sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Nur gegen Frankreich (acht Spiele) und Portugal (sieben) bestritten die Kroaten mehr Spiele, ohne jemals einen Sieg zu erringen.

In keinem der fünf Spiele zwischen Kroatien und Schottland fielen mehr als zwei Tore.

Schottland verlor nur eines seiner letzten neun Spiele im Hampden Park verloren (fünf Siege, drei Remis), allerdings am ersten Spieltag gegen die Tschechische Republik. Letztmals zwei Niederlagen in Folge gab es dort im September 2019 gegen Russland und Belgien.

Kroatien ist seit drei EM-Spielen sieglos (ein Remis, zwei Niederlagen), nur ein einziges Mal gab es für die Kroaten eine längere sieglose Serie bei diesem Turnier, und zwar 1996 und 2004 mit fünf Spielen.

Schottland ist in fünf der letzten acht Spiele bei großen Turnieren ohne Torerfolg geblieben (ein Sieg, drei Remis, vier Niederlagen) und hat bei der EURO 2020 bisher mit allen 30 Torschüssen das Tor verfehlt.

Bei den letzten fünf EM-Turnieren ist Kroatien abwechselnd in der Gruppenphase weitergekommen (1996, 2008 und 2016) und in der Gruppenphase ausgeschieden (2004 und 2012). Bei der letzten Europameisterschaft 2016 kamen sie weiter.

Kroatien hat wettbewerbsübergreifend nur zwei der letzten elf Länderspiele gewonnen (drei Remis, sechs Niederlagen) und ist in den letzten vier Partien sieglos geblieben (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Schottland würde mit einer weiteren Partie ohne Torerfolg erstmals seit November 2003 bis Oktober 2004 in drei Pflichtspielen hintereinander torlos bleiben. Damals schossen die Schotten im EURO Playoff gegen die Niederlande und in zwei WM-Qualispielen je kein einziges Tor.

Kroatiens Ivan Perisic hat acht Tore bei großen Turnieren (EURO + WM) erzielt, wobei er mit seinem Tor gegen Tschechien der erste Spieler ist, der bei vier verschiedenen solchen großen Turnieren für Kroatien getroffen hat. In der Tat hat nur Davor Suker mehr Tore bei großen Turnieren für Kroatien geschossen (neun).

Bei seinem ersten Einsatz für Schottland spielte Billy Gilmour beim torlosen Unentschieden gegen England mehr Pässe als jeder andere schottische Spieler (40), obwohl er nur 76 Minuten im Spiel war. Gilmour ist der jüngste Spieler, der jemals bei einem großen Turnier für Schottland in der Startelf stand (20 Jahre und sieben Tage) und brach damit den Rekord von Paul McStay bei der WM 1986 gegen Uruguay (21 Jahre und 234 Tage).

Bei der EM 2021 steht heute der 3. Spieltag in Gruppe D an, unter anderem trifft Kroatien auf Schottland. Warum das Spiel nicht live im Free-TV gezeigt wird, erfahrt Ihr hier in einem separaten Artikel.

Kroatien vs. Schottland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur EM heute

Luka Modric ist wahrlich kein Lautsprecher, doch jetzt rüttelt Kroatiens Superstar sein Team unermüdlich auf. "Wir müssen zusammenhalten, an uns glauben, positiv bleiben und alles gegen Schottland riskieren", forderte der alternde Anführer. Denn die EM-Blamage des Vizeweltmeisters kann nur ein Sieg gegen die Bravehearts abwenden, die ihrerseits trotz des Corona-Schocks durch Shootingstar Billy Gilmour Geschichte schreiben wollen.

Die "Tartan Army" auf den Rängen wird den Hampden Park von Glasgow beim Gruppenfinale am Dienstag (21.00 Uhr/MagentaTV) sicher in einen Hexenkessel verwandeln - in dem die bislang enttäuschenden "Feurigen" ihre WM-Coolness von 2018 wiederfinden wollen. "Es ist, als hätte sich eine Art Unsicherheit eingeschlichen. Das muss sich gegen die Schotten ändern, sonst werden sie es uns sehr schwer machen", sagte Modric.

Auch das bald 36 Jahre alte Metronom zeigte beim 1:1 gegen Tschechien wie beim 0:1 gegen England noch nicht die gewohnte Klasse. 61 Saisonspiele hat Modric bereits in den Knochen, und das ist bei den mitunter seltsam behäbigen EM-Auftritten der "Vatreni" nicht zu übersehen.

Die Kritik in der Heimat fällt drei Jahre nach dem WM-Märchen von Russland heftig aus. Spekuliert wird bereits über einen Rücktritt von Nationaltrainer Zlatko Dalic und eine mögliche Rückkehr von Slaven Bilic. Doch Dalic gibt sich kämpferisch: "Meine ganze Karriere, mein Leben war hart. Alles war ein Kampf, und ich bin nicht davongelaufen."

Seine Spieler demonstrieren Entschlossenheit. "Wir haben immer unser wahres Gesicht gezeigt, wenn es nötig war und man uns schon für tot gehalten hat. Wir haben keine Angst", sagte Ex-Bundesligaprofi Ivan Perisic.

Womöglich sorgte die Nachricht am Montagvormittag aus dem schottischen Lager für mehr Zuversicht. Denn Schottlands Hoffnungsträger Gilmour, nach dem 0:0 in England am Freitag noch als bester Spieler des Spiels ausgezeichnet, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Champions-League-Sieger FC Chelsea muss gemäß englischer Regelung zehn Tage in Quarantäne.

Dalic aber zeigte sich verärgert, da die Kroaten ihr EM-Camp kurzfristig wegen der strengen schottischen Corona-Regeln von St. Andrews in die Heimat verlegt und mehr Reisestrapazen in Kauf genommen hatten: "Uns haben sie gesagt: Wenn einer positiv ist, müssen sich alle isolieren."

Die historische Mission der Bravehearts wird ohne Gilmour noch schwieriger, auch wenn Nationaltrainer Steve Clarke betonte: "Es ist die Chance für einen anderen Spieler, sich zum nationalen Helden zu machen." Noch nie hat Schottland die Gruppenphase bei einem großen Turnier überstanden.

Mit ebenfalls einem Punkt auf dem Konto benötigen die Schotten dringend das erste Turniertor. "Es wäre ein Problem, wenn wir uns keine Chancen herausspielen würden. Aber wir hatten einige gute Gelegenheiten", sagte Mittelfeldspieler Stuart Armstrong: "Es sind genau diese Feinheiten, die uns auf das nächste Level bringen." Und womöglich erstmals in die nächste Runde.

