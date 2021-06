In der Gruppe D ist alles offen - England, Tschechien, Kroatien und Schottland können alle weiterkommen. Goal erklärt, wie die EM heute gezeigt wird.

Entscheidender Spieltag in der Gruppenphase der Europameisterschaft: Kroatien und Schottland treffen heute aufeinander. Anpfiff in Glasgow ist um 21.00 Uhr.

Für beide Nationen läuft das Turnier nicht erfolgreich: Die Schotten befinden sich mit einem Punkt und ohne geschossenes Tor auf dem letzten Platz, zuletzt gab es immerhin ein torloses Unentschieden gegen Titelkandidat England.

Gerade die Kroaten enttäuschen aber in dieser Gruppe: Ein Punkt aus zwei Spielen ist für den WM-Finalisten von 2018 zu wenig, heute soll die Chance auf das Achtelfinale am Leben erhalten bleiben.

Sowohl Schottland als auch Kroatien können mit einem Sieg noch Zweiter werden - je nach Torverhältnis und dem Ausgang des Parallelspiels England - Tschechien. Goal erklärt, wieso Schottland vs. Kroatien nicht im Free-TV zu sehen ist.

Europameisterschaft 2021 heute LIVE: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppenphase 11. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe D Glasgow | Schottland London | England

EM 2021 heute LIVE im kostenlosen Fernsehen? Darum wird Kroatien vs. Schottland nicht im Free-TV übertragen

Der Sportsommer 2021 ist ein besonderer: Nachdem im letzten Jahre viele große Turniere aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden konnten, haben wir in diesem Sommer das Glück, dass diese Events nachgeholt werden.

Ob EM oder Olympia - langweilig wird dieser Sommer wahrlich nicht. Aktuell ist die Fußball-Europameisterschaft in vollem Gang, für Schottland oder Kroatien könnte dieses Kapitel aber heute Abend bereits beendet sein.

Fußball-EM im Fernsehen: Schottland gegen Kroatien nicht im Free-TV

Es ist ein entscheidendes Spiel - und trotzdem wird es in Deutschland nicht im Free-TV übertragen? Ja, das ist tatsächlich so: Die Begegnung zwischen Kroatien und Schottland ist heute nicht kostenlos im TV zu sehen.

Dabei ist es unglücklich, dass diese Begegnung nicht übertragen wird: 41 der 51 EM-Partien werden durch ARD und ZDF gezeigt - ausgerechnet die heutige gehört aber nicht dazu.

EM 2021: Darum ist Schottland - Kroatien heute nicht im kostenlosen TV zu sehen

Das hat zwei Gründe, auf die wir jetzt genauer eingehen: Zum einen benötigt man die Übertragungsrechte für eine Begegnung. Wenn man sich nicht die passenden Lizenzen für einen Wettbewerb oder ein Spiel gekauft hat, darf man dieses nicht übertragen.

In dem Fall heute würden aber auch Übertragungsrechte keinen großen Unterschied machen: Da es der letzte Spieltag der Gruppenphase ist, finden die Spiele einer Gruppe immer zeitgleich statt, damit die Teams auf die Ergebnisse des Parallelspiels reagieren können.

Fußball-EM 2021: Das Erste zeigt heute Tschechien gegen England!

Das heißt also, dass die ARD (oder Das Erste), die für die heutige EM-Übertragung zuständig ist, sich für eins der beiden Spiele entscheiden muss, eine Konferenz gibt es hierbei nicht zu sehen.

In der Auswahl haben also Kroatien und Schottland den Kürzeren gezogen. Stattdessen läuft England vs. Tschechien zur besten Sendezeit im Hauptprogramm im Ersten, los geht die Vorberichterstattung bereits um 20.15 Uhr.

Jedes Spiel läuft im Pay-TV: MagentaTV zeigt die gesamte Fußball-EM

Dass Das Erste nicht Kroatien vs. Schottland überträgt ist zwar ärgerlich, das bedeutet aber nicht, dass die Begegnung gar nicht zu sehen ist: MagentaTV überträgt bei dieser EM jedes Spiel!

51 Begegnungen stehen also auf dem Plan des Fernsehsenders der Telekom. Der Haken: Für MagentaTV muss man bezahlen, weshalb es nicht zum Free-TV gehört. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Die EM 2021 im TV und LIVE-STREAM: Diese Spiele werden heute LIVE gezeigt

Die Übertragung im TV haben wir also erklärt. Die ARD zeigt zwar die Fußball-EM, aber nicht Kroatien - Schottland, dafür ist MagentaTV zuständig. Aber wie sieht es im Internet aus?

Auch Anhänger:innen, die keinen Fernseher haben und stattdessen auf LIVE-STREAMS angewiesen sind, wollen natürlich die EM verfolgen. Können diese die EM kostenlos im Internet verfolgen?

ARD / Das Erste überträgt heute im kostenlosen LIVE-STREAM: England vs. Tschechien läuft im Internet

Das ist ohne weiteres nicht möglich: Auch im Internet zeigt die ARD nur das Spiel zwischen England und Tschechien, auch hier ist Schottland gegen Kroatien nur im Goal LIVE-TICKER LIVE zu verfolgen.

Die Ausstrahlung der ARD im Internet ist abgesehen davon aber unproblematisch und kostenlos. Wenn euch also das Spiel egal ist, ihr aber einfach nur Spitzenfußball sehen wollt, könnt ihr euch auf daserste.de begeben und ab 20.15 Uhr England gegen Tschechien verfolgen.

MagentaTV überträgt heute Schottland vs. Kroatien - so seht ihr die Fußball-EM im LIVE-STREAM

Zurück zum Kroatien-Spiel: Das Duell gegen Schottland wird also nicht kostenlos legal im Internet übertragen. Wenn ihr aber darauf besteht, das Spiel LIVE zu verfolgen, könnt ihr auch das tun: Auch hier spielt MagentaTV eine Rolle.

Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte aller EM-Spiele nicht nur für das Fernsehen gesichert, sondern darf diese auch im Internet übertragen. Mit einem passenden Abonnement / Tarif könnt ihr das Spiel also verfolgen.

Alle wichtigen Links rund um die Übertragung der Fußball-EM 2021!

Kroatien und Schottland müssen gewinnen: Die Tabelle der Gruppe D bei der EM 2021

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Tschechien 2 3:1 2 4 2 England 2 1:0 1 4 3 Kroatien 2 1:2 -1 1 4 Schottland 2 0:2 -2 1

Schottland vs. Kroatien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So werden alle Gruppenspiele der EM 2021 übertragen