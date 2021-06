Kroatien bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Hier findet Ihr alle Infos wie Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse oder Highlights zu Kroatien bei der EM 2021.

Kroatien hofft nach der WM 2018 bei der EM 2021 darauf, erneut überraschen zu können. In der durchaus als schwierig zu bezeichnenden Gruppe D trifft der Vize-Weltmeister dabei auf England, Schottland und Tschechien.

Bei den Kroaten weiß man noch nicht genau, woran man ist. Als Elfter der Weltrangliste zählt man die Osteuropäer zwar nicht zu den absoluten Turnierfavoriten, dennoch wird ihnen ohne Weiteres ein gutes Turnier zugetraut. Schließlich ist es erst drei Jahre her, dass man in einem überraschend starken WM-Turnier bis ins Finale kam und sich dort erst den als weltweit stärkste Mannschaft eingeschätzten Franzosen geschlagen geben musste.

Außerdem hat Kroatien mit Kapitän Luka Modric einen ehemaligen Weltfußballer in den eigenen Reihen, der vom langjährigen Bundesliga-Profi Ivan Perisic sowie den aktuellen Bundesliga-Spielern Andrej Kramaric und Josip Brekalo unterstützt wird. Schafft Kroatien es, die Gruppenphase zu überstehen, ist dem Team einiges zuzutrauen.

Kroatien will bei der EM 2021 zum ersten Mal Europameister werden. Goal hat alle wichtigen Infos zum Team von Trainer Zlatko Dalic.

Kroatien bei der EM 2021: Der Kader der Kroaten

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und um den Nationaltrainern mehr Flexibilität zu verschaffen, dürfen bei dieser EM pro Nation ausnahmsweise 26 Spieler im Turnieraufgebot stehen . Dies gilt allerdings nicht für den Spieltagskader . Dieser darf weiterhin nur 23 Spieler umfassen. Drei Akteure müssen also auf der Tribüne Platz nehmen.

Kroatiens Kader und Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 1 Dominik Livakovic Tor Dinamo Zagreb 12 Lovre Kalinic Tor Hajduk Split 23 Simon Sluga Tor Luton Town 2 Sime Vrsaljko Abwehr Atletico Madrid 3 Borna Barisic Abwehr Glasgow Rangers 5 Duje Caleta-Car Abwehr Olympique Marseille 6 Dejan Lovren Abwehr Zenit St. Petersburg 22 Josip Juranovic Abwehr Legia Warschau 21 Domagoj Vida Abwehr Besiktas Instanbul 25 Josko Gvardiol Abwehr RB Leipzig/Dinamo Zagreb 24 Domagoj Bradaric Abwehr OSC Lille 16 Mile Skoric Mittelfeld NK Osijek 8 Mateo Kovacic Mittelfeld FC Chelsea 10 Luka Modric Mittelfeld Real Madrid 11 Marcelo Brozovic Mittelfeld Inter Mailand 19 Milan Badelj Mittelfeld FC Genua 13 Nikola Vlasic Mittelfeld ZSKA Moskau 15 Mario Pasalic Mittelfeld Atalanta Bergamo 4 Ivan Perisic Mittelfeld Inter Mailand 7 Josip Brekalo Mittelfeld VfL Wolfsburg 18 Mislav Orsic Mittelfeld Dinamo Zagreb 26 Luka Ivanusec Mittelfeld Dinamo Zagreb 17 Ante Rebic Angriff AC Mailand 20 Bruno Petkovic Angriff Dinamo Zagreb 14 Ante Budimir Angriff CA Osasuna 9 Andrej Kramaric Angriff TSG Hoffenheim

Kroatien bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe D

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 13. Juni | 15 Uhr England - Kroatien -:- ARD und MagentaTV 18. Juni | 18 Uhr Kroatien - Tschechien -:- ZDF und MagentaTV 22. Juni | 21 Uhr Kroatien - Schottland -:- ARD und MagentaTV

Kroatien bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe D

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 1 England 0 0 0 0 0 0 0 1 Tschechien 0 0 0 0 0 0 0 1 Schottland 0 0 0 0 0 0 0

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.-o.-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften ), anschließend die Tordifferenz , die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.

Kroatien bei der EM 2021: Die Highlights bei DAZN

Die Highlights der kroatischen Spiele und aller anderen Partien der EM gibt es immer 60 Minuten nach Abpfiff bei DAZN . Das Beste daran: Bei Registrierung zum EM-Start könnt ihr die Höhepunkte des gesamten Turniers dank des Gratismonats kostenlos sehen!

Bei DAZN erhaltet Ihr Zugang zu nationalem und internationalem Spitzenfußball. Ab der kommenden Saison überträgt DAZN fast alle Champions-League-Spiele live und exklusiv, hinzu kommen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Zudem haben viele weitere Sportarten ihr Zuhause bei DAZN. Ob US-Sport, Rugby, Darts, Tennis, UFC und vieles mehr - hier kommt jeder auf seine Kosten.

Zum Gratismonat von DAZN

Kroatien bei der EM 2021: Das Team-Porträt

Kroatien hat die Generalprobe zur EM zwar mit 0:1 verloren, darf das Ergebnis aber dennoch als zumindest kleinen Erfolg werten. Schließlich ging es gegen den Weltranglistenersten aus Belgien, welcher als einer der Favoriten auf den EM-Pokal gilt. Romelu Lukaku erzielte in der 38. Minute das Tor des Tages. Das magere 1:1 gegen Armenien bereitet da schon eher Sorge. Gegen Teams von solchem Kaliber sollte ein klarer Sieg Pflicht sein, hier gibt es noch Luft nach oben.

Gegen die Belgier agierte Kroatien im klassischen 4-3-3-System, wobei den schnellen Flügelspielern eine besondere Bedeutung zukam. Perisic, Rebic oder Orsic verfügen alle über die nötige Geschwindigkeit und sollen auch künftig vom spielstarken Mittelfeld um die Stars Modric und Kovacic in Szene gesetzt werden.

In der Abwehr verfügen die Kroaten über einen guten Mix aus Erfahrung und Jugend, wenngleich niemand von wirklichem Weltklasse-Format in der kroatischen Abwehr zu finden ist. Auch Torhüter Livakovic ist sicher keiner der renommiertesten Keeper des Turniers. In der Defensive könnte die Schwäche der Kroaten bei dieser EM liegen.

Direkt im ersten Spiel wartet dann auch gleich der dickste Brocken auf Kroatien. Man bekommt es mit England zu tun, das durchaus zum Favoritenkreis gezählt wird. Das erste Spiel könnte also gleich zu einem Gradmesser werden: Bei einer deutlichen Niederlage wäre wohl zunächst jegliche Euphorie verflogen, bei einem Sieg winkt ein wertvoller Mentalitäts-Boost, der die Kroaten durch das Turnier tragen könnte. Nach dem Halbfinale der WM 2018 (2:1) hat England allerdings eine Rechnung mit Kroatien offen.