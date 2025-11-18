In der WM Qualifikation empfängt der Kosovo am Dienstag (18. November) die Schweiz. Der Anpfiff in Pristina ertönt um 20.45 Uhr.

Kosovo vs. Schweiz (WM Qualifikation) live auf DAZN Bei DAZN anmelden

Im Stadiumi Fadil Vokrri messen sich der Zweite und der Spitzenreiter in der Gruppe B. Während der Kosovo zehn Punkte mitnahm, hält die Schweiz bei 13 Zählern – und das mit einer Tordifferenz von 13:1.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Kosovo vs. Schweiz heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Kosovo vs. Schweiz heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Die Partie Kosovo vs. Schweiz könnt Ihr Euch nur bei DAZN anschauen – hierbei zeichnet sich Michael Brandes für den Kommentar verantwortlich. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro pro Monat in die Hand nehmen, mit einer monatlichen Laufzeit kostet es 19,99 Euro. Das Unlimited Paket stellt die Alternative dar – dafür müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro ausgeben. Ihr könnt die kostenfreie DAZN App heranziehen oder Euch in der Plattform einloggen. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit Eurem Rechner verbinden.

Spiel Kosovo – Schweiz Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe B Datum Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadiumi Fadil Vokrri (Pristina)

Anstoßzeit Kosovo vs. Schweiz

Kosovo vs. Schweiz: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den Kosovo

Die eindeutig schlechtere Tordifferenz des Kosovo liegt unter anderem am 0:4 in der Schweiz zum Auftakt. Doch dann nahm die Mannschaft von Franco Foda in vier Partien zehn Zähler mit. Zwischen einer Nullnummer und einem 2:0 Samstag gegen Slowenien gelang ein 1:0 in Schweden.

News über die Schweiz

Die Schweiz blieb am Samstag mit einem 4:1 gegen Schweden weiter ungeschlagen. Zudem verzeichnete die Nati ausschließlich einen Punktverlust – und zwar mit einem 0:0 in Slowenien. Zuvor hatte sie das 4:0 gegen den Kosovo, ein 3:0 gegen Slowenien und ein 2:0 in Schweden eingefädelt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kosovo vs. Schweiz: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Kosovo vs. Schweiz (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links