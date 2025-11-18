Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoSchweiz
Hier live schauen!
Alice Kopp

Kosovo vs. Schweiz heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Der Kosovo trifft am Dienstag in der WM Qualifikation auf die Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt der Kosovo am Dienstag (18. November) die Schweiz. Der Anpfiff in Pristina ertönt um 20.45 Uhr.

Kosovo vs. Schweiz (WM Qualifikation) live auf DAZN
Bei DAZN anmelden

Im Stadiumi Fadil Vokrri messen sich der Zweite und der Spitzenreiter in der Gruppe B. Während der Kosovo zehn Punkte mitnahm, hält die Schweiz bei 13 Zählern – und das mit einer Tordifferenz von 13:1.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Kosovo vs. Schweiz heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Kosovo vs. Schweiz heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

DAZNHier live schauen!

Die Partie Kosovo vs. Schweiz könnt Ihr Euch nur bei DAZN anschauen – hierbei zeichnet sich Michael Brandes für den Kommentar verantwortlich. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro pro Monat in die Hand nehmen, mit einer monatlichen Laufzeit kostet es 19,99 Euro. Das Unlimited Paket stellt die Alternative dar – dafür müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro ausgeben. Ihr könnt die kostenfreie DAZN App heranziehen oder Euch in der Plattform einloggen. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit Eurem Rechner verbinden.

SpielKosovo – Schweiz
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe B
DatumDienstag, 18. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtStadiumi Fadil Vokrri (Pristina)

Anstoßzeit Kosovo vs. Schweiz

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. B
Fadil Vokrri Stadium

Kosovo vs. Schweiz: Aufstellungen

Kosovo vs Schweiz Aufstellungen

KosovoHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-3-3

Home team crestSUI
1
A. Muric
13
A. Rrahmani
5
L. Dellova
19
D. Gallapeni
3
F. Aliti
6
E. Rexhbecaj
8
F. Muslija
15
M. Vojvoda
20
V. Hodza
11
F. Asllani
18
V. Muriqi
1
G. Kobel
4
N. Elvedi
5
M. Akanji
13
R. Rodriguez
3
S. Widmer
15
D. Sow
10
G. Xhaka
20
M. Aebischer
9
J. Manzambi
7
B. Embolo
17
R. Vargas

4-3-3

SUIAway team crest

KOS
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Foda

SUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Yakin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den Kosovo

Die eindeutig schlechtere Tordifferenz des Kosovo liegt unter anderem am 0:4 in der Schweiz zum Auftakt. Doch dann nahm die Mannschaft von Franco Foda in vier Partien zehn Zähler mit. Zwischen einer Nullnummer und einem 2:0 Samstag gegen Slowenien gelang ein 1:0 in Schweden.

News über die Schweiz

Die Schweiz blieb am Samstag mit einem 4:1 gegen Schweden weiter ungeschlagen. Zudem verzeichnete die Nati ausschließlich einen Punktverlust – und zwar mit einem 0:0 in Slowenien. Zuvor hatte sie das 4:0 gegen den Kosovo, ein 3:0 gegen Slowenien und ein 2:0 in Schweden eingefädelt.

Form

KOS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

SUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

KOS

Letzte 4 Spiele

SUI

0

Siege

3

Unentschieden

1

Sieg

4

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
3/4

Kosovo vs. Schweiz: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

Kosovo vs. Schweiz (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0