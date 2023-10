Der FC Kopenhagen trifft am Dienstag in der Champions League auf Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 gehen die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Kopenhagen am Dienstag (3. Oktober) mit dem FC Bayern München zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in der Gruppe A erfolgt um 21 Uhr.

Zudem dient das Parken als Schauplatz der Begegnung zwischen den Löwen und dem FCB. Der FC Kopenhagen und der FC Bayern München halten nach dem ersten Spieltag bei einem und drei Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Kopenhagen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Kopenhagen vs. FC Bayern München, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Kopenhagen – FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 2. Spieltag Datum Dienstag, 3. Oktober 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Parken (Kopenhagen)

Kopenhagen vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Champions League heute

Kopenhagen vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Kopenhagen-News

Der FC Kopenhagen startete mit einem 2:2 bei Galatasaray in die Gruppe A.

Hierbei ging die Elf von Jacob Neestrup dank Treffern von Mohamed Elyounoussi und Diogo Goncalves mit 2:0 in Führung.

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Elias Jelert kassierte der amtierende dänische Meister in der Schlussphase einen Doppelschlag.

Die Aufstellung von Kopenhagen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München-News

Der FC Bayern München feierte zum Auftakt in Gruppenphase ein 4:3 gegen Manchester United.

Leroy Sané, Serge Gnabry und Harry Kane sorgten für einen 3:1-Vorsprung der Mannschaft von Thomas Tuchel.

Dann ging es in den letzten Minuten Schlag auf Schlag. Zwischen zwei Treffern von Casemiro machte Mathys Tel in der Nachspielzeit den Sack zu.

Die Aufstellung von FC Bayern München:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

