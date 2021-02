Klub-WM heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern München vs. UANL Tigres übertragen

Der FC Bayern duelliert sich heute mit UANL Tigres um den Klub-WM-Titel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Endspiel heute live verfolgen könnt.

Im Finale der Klub-WM trifft der FC Bayern München auf UANL Tigres. Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 11. Februar, um 19 Uhr im Education City Stadium in Al Rayyan (Katar).

Während der FC Bayern das Finale in Katar durch einen 2:0-Erfolg gegen Al Ahly erreichte, setzte sich der mexikanische Vertreter UANL Tigres im Halbfinale gegen Palmeiras Sao Paulo durch (1:0).

Nun treten die beiden Kontrahenten heute im Endspiel gegeneinander an. Welches Team sichert sich den Titel?

Die Klub-WM heute live im Free-TV sehen? In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Möglichkeiten es gibt, um das Finale der Klub-WM zischen dem FC Bayern und UANL Tigres zu verfolgen.

Klub-WM heute live im Free-TV sehen? FC Bayern vs. UANL Tigres auf einen Blick

Duell FC Bayern München - UANL Tigres Datum Donnerstag, 11. Februar 2021 | 19 Uhr Ort Education City Stadium, Al Rayyan (Katar)

Klub-WM heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern vs. Tigres übertragen

Zunächst die schlechte Botschaft vorweg: Leider wird das Klub-WM-Finale zwischen dem FC Bayern München und UANL Tigres heute nicht live im Free-TV übertragen.

Weder ARD, ZDF noch andere frei empfangbare Sender besitzen die Übertragungsrechte am Wettbewerb und dürfen das Event entsprechend nicht ausstrahlen. Auch der Pay-TV-Sender Sky ist heute keine Option.

Somit kann man Bayern vs. Tigres leider nicht im klassischen TV sehen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, um das Endspiel heute live zu verfolgen - und zwar per LIVE-STREAM. Diesen Stream könnt Ihr auch problemlos auf Eurem Smart-TV zum Laufen bringen und das funktioniert folgendermaßen:

Klub-WM heute live auf dem Smart-TV sehen: DAZN überträgt Bayern vs. Tigres im LIVE-STREAM

DAZN hat in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte, um das Finale der Klub-WM zwischen Bayern und Tigres heute live und in voller Länge auszustrahlen. Die Fußball-Übertragungen laufen alle via LIVE-STREAM.

Obwohl DAZN kein klassischer TV-Sender ist, kann das Programm des Streamingdienstes problemlos auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Hierfür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und Euch dort einloggen.

Ihr seid noch nicht bei DAZN angemeldet? Umso besser, denn als Neukunde könnt Ihr Euch einen Gratismonat sichern und somit vier Wochen lang kostenlos Fußball auf DAZN genießen.

Wenn Ihr Euch also jetzt registriert, könnt Ihr das Duell zwischen dem FC Bayern und UANL Tigres heute ab 18.45 Uhr vollkommen kostenlos auf Eurem Smart-TV anschauen!

Klub-WM live auf DAZN: Die Übertragung der Partie FC Bayern vs. UANL Tigres im Überblick

Übertragungsbeginn : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr DAZN-Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe DAZN-Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller DAZN-Experte: Sebastian Kneißl

Klub-WM heute im LIVE-STREAM: So läuft FC Bayern vs. UANL Tigres im Internet

Wie bereits erwähnt, ist DAZN heute die richtige Anlaufstelle, um FC Bayern gegen UANL Tigres im Finale der Klub-WM live zu sehen. Doch der LIVE-STREAM von DAZN kann nicht nur auf dem Smart-TV abgespielt werden, sondern auch auf fast allen mobilen Geräten.

Klub-WM heute live bei DAZN: So seht Ihr FC Bayern vs. Tigres heute im LIVE-STREAM

Ob Smart-TV, PC, Laptop, Tablet oder sogar auf dem Smartphone: Egal, auf welchem Gerät Ihr heute Fußball live schauen möchtet, bei DAZN stehen Euch alle Optionen offen.

FC Bayern vs. UANL Tigres läuft heute ab 18.45 Uhr im LIVE-STREAM - der Anpfiff erfolgt dann um 19 Uhr. Meldet Euch einfach in der App an und streamt los! Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann findet Ihr unter diesem Link alle Informationen zur Anmeldung.

Klub-WM heute live sehen: Die Programmvielfalt von DAZN

Wenn es um Fußball und viele weitere Sportarten geht, ist das Angebot von DAZN unvergleichlich: Das Streamingportal überträgt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Dazu gehören Spiele aus der Champions League, Europa League , Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1. Auch die NFL, NBA und MLB sind bei DAZN zu sehen. Sämtliche Infos zum Sportangebot von DAZN findet Ihr hier!

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die kostenlose App, die Ihr hier zum Download findet:

FC Bayern vs. Tigres heute live: Die Übertragung der Klub-WM im Überblick