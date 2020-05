Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

27. Spieltag in der 2. Bundesliga: Kiel empfängt den VfB Stuttgart. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der zweite Spieltag nach der Corona-Pause steht vor der Tür: trifft auf den . Anstoß ist heute um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion.

Holstein Kiel trennte sich am vergangenen Spieltag 2:2 von Jahn Regensburg. Der VfB verlor indes überraschend mit 1:2 gegen Abstiegskandidat Wehen Wiesbaden.

Im Hinspiel gewann Kiel in Stuttgart mit 1:0 nach einem Treffer von Jae-Sung Lee.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Ihr Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem gibt es hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im Free-TV sehen: So geht's

Sky überträgt heute die Konferenz der 2. Liga LIVE im Free-TV, somit bekommt Ihr auch das Spiel zwischen Kiel und Stuttgart kostenlos zu sehen.

Anlässlich der Corona-Krise hat sich der Pay-TV-Sender dazu entschieden, die Konferenzen der 1. (samstags) und 2. (sonntags) im Free-TV zu übertragen.

Der Sender Sky Sports News HD ist frei empfangbar - startet einfach den Sendersuchlauf, um Sky zu finden.

Folgende Partien werden neben Kiel gegen Stuttgart in der Konferenz gezeigt:

gegen Arminia Bielefeld

gegen

Wenn Ihr nur das Einzelspiel sehen wollt, müsst Ihr Sky abonniert haben. Es wird ausschließlich die Konferenz im Free-TV übertragen.

Als besondere Würdigung für alle Menschen, die während der Corona-Pandemie Großartiges leisten, werden die Jungs zum Heimspiel 🆚 @HSV in einem schwarz-roten Sondertrikot mit #DANKE-Botschaften auflaufen - denn wir sind Fans von Euch! #VfB



Mehr Infos👉 https://t.co/DcIgmm3wLG pic.twitter.com/Fcy25bS0zR — VfB Stuttgart (@VfB) May 20, 2020

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Sky überträgt die Konferenz der auch kostenlos online im LIVE-STREAM auf skysports.de.

Das Programm ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Aber auch hier gilt: Es wird nur die Konferenz kostenlos übertragen, wer das Einzelspiel sehen will, muss sich den Zugang kostenpflichtig erwerben.

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute als Einzelspiel im LIVE-STREAM sehen: Sky Go und Sky Ticket

Um das Einzelspiel streamen zu gönnen, gibt es zwei Möglichkeiten.

Sky-Abonnenten haben Zugriff auf die Sky-Go-App, die im Store heruntergeladen werden kann. Mit den Logindaten von Sky könnt ihr das Spiel dann auf dem gewünschten Endgerät streamen.

Wer Sky nicht langfristig abonnieren möchte, der kann sich Kiel vs. Stuttgart einmalig über Sky Ticket anschauen.

Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr auf der Homepage des Senders.

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wer gerade unterwegs ist, aber nichts vom Spiel verpassen möchte, der sollte in unseren LIVE-TICKER reinschauen.

Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was in der Holstein-Arena passiert. Außerdem liefern wir interessante Statistiken zur 2. Bundesliga - schaut mal vorbei!

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und im LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN schauen

Falls Ihr um die Mittagszeit verhindert wart und das Spiel nicht sehen konntet, lädt DAZN für Euch die Highlights der Partie hoch.

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Highlights von Spielen, sondern zeigt Ligen wie die Bundesliga, , und viele weitere Topligen auch live.

Des Weiteren zeigt DAZN Sportarten wie unter anderem American Football, Basketball, Boxen, Darts und Motorsport im LIVE-STREAM! Nach dem Probemonat kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Hier haben wir einen Artikel für Euch, in welchem wir das Programm von DAZN genauer erläutern.

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

Holstein Kiel bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfB Stuttgart 2 Siege 1 0 Unentschieden 0 4 Tore 3 18 Mio. Euro Marktwert 59 Mio. Euro Özcan (2,7 Mio. Euro) wertvollster Spieler Mangala (11 Mio. Euro)

