Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Ihr möchtet die 2. Bundesliga heute in voller Länge erleben? Goal erklärt Euch, wie die Spiele live im Free-TV gezeigt / übertragen werden.

Nachdem die 2. letztes Wochenende ihr Comeback nach neun Wochen Unterbrechung feierte, geht das deutsche Unterhaus am heutigen Sonntag in die nächste Runde. Goal zeigt Euch, wie Ihr die Begegnungen des 27. Spieltags live im Free-TV verfolgen könnt.

Gipfeltreffen im Volksparkstadion: Der zweitplatzierte HSV empfängt Spitzenreiter Bielefeld. Kann die Arminia ihren Vorsprung ausbauen oder eröffnen die Hamburger erneut den Kampf um Platz eins? Der möchte gegen nach der bitteren Niederlage am letzten Wochenende einen Sieg einfahren und im Tabellenkeller ist der gegen den auf Punkte angewiesen.

Die heute live im Free-TV anschauen: Goal verrät Euch, wie die Spiele an diesem Wochenende gezeigt / übertragen werden.

Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV: Alle Spiele des 27. Spieltages in der Übersicht

DATUM ERGEBNIS / UHRZEIT PARTIE Freitag, 22. Mai 1:1 - Ergebirge Aue Freitag, 22. Mai 1:0 - Wehen Wiesbaden Samstag, 23. Mai 4:0 - Samstag, 23. Mai 0:0 - Samstag, 23. Mai 2:4 - Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr - Arminia Bielefeld Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Holstein Kiel - VfB Stuttgart Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Karlsruher SC - VfL Bochum Dienstag, 09. Juni 18.30 Uhr -

Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die 2. Bundesliga hat an diesem Wochenende sehr interessante Spiele im Programm, wegen der Corona-Pandemie sind jedoch keine Zuschauer in den Stadien zugelassen. Viele Liebhaber des deutschen Fußballs fragen sich deshalb, wo die Begegnungen heute live im TV gezeigt / übertragen werden, um zumindest am TV-Gerät live dabei sein zu können.

Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die eine Ablenkung vom eintönigen Alltag suchen: Die 2. Bundesliga wird heute live im Free-TV übertragen. Doch auf welche Spiele bezieht sich diese Regelung und werden die Begegnungen auch in voller Länge zu sehen sein?

Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV bei Sky Sport News sehen

Wie bereits in den letzten Jahren hat sich der Pay-TV-Anbieter Sky auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen 306 Spielen der 2. Bundesliga gesichert. Doch an diesem Wochenende können auch Fans, die bislang kein Sky-Abonnement besitzen, im frei empfangbaren Fernsehen dabei sein.

Denn auch am 27. Spieltag wird Sky seine Sonntag-Konferenz einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Auf dem hauseigenen Fernsehsender Sky Sport News könnt Ihr die Begegnungen, die für mittags um 13.30 Uhr angesetzt sind, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung im TV und im Live-Stream verfolgen.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV anschauen

Neben der Übertragung auf Sky Sport News gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich die Zusammenfassungen in der Sportschau (samstags um 18 Uhr auf Das Erste) oder in den dritten Programmen der ARD anzuschauen. Das ZDF darf im Aktuellen Sportstudio (samstags gegen 23 Uhr) zudem ebenfalls über die 2. Bundesliga berichten.

Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele noch gezeigt / übertragen

Einige Spiele werden an diesem Wochenende erneut live im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt / überträgt die Sonntag-Konferenz der 2. Bundesliga im linearen Fernsehen. Doch wo sind die Einzelspiele zu sehen, wenn heute Eure jeweiligen Lieblingsvereine spielen? In diesem Absatz liefern wir Euch alle Infos zu diesem Thema.

Die 2. Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt / überträgt in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv im Pay-TV. Neben der bereits angesprochenen Konferenz, die auch auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein wird, könnt Ihr somit alle Begegnungen auch über die gesamten 90 Minuten erleben.

Einen Haken hat dieser Service von Sky allerdings: Um die Einzelspiele der 2. Bundesliga heute live sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement von Sky. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle möglichen Pakete, die bei Sky zu erwerben sind, und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden angeboten werden.

Die Einzelspiele der 2. Bundesliga am Sonntag live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Hamburger SV - Arminia Bielefeld Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Holstein Kiel - VfB Stuttgart Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Karlsruher SC - VfL Bochum Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket

Die 2. Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Auch am zweiten Spieltag nach der langen Unterbrechung können alle die Begegnungen der 2. Liga am Sonntagmittag live verfolgen. Ab 13 Uhr seid Ihr auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 2 dabei, wenn die Vereine vor leeren Rängen um drei Punkte kämpfen.

Sky setzt in der 2. Bundesliga keine eigenen Kommentatoren mehr für die Konferenz ein. Stattdessen führt Moderator Hartmut von Kameke durch die Übertragung und soll das Bindeglied zwischen den einzelnen Spielen sein. Für den Kommentar der entscheidenden Szenen schaltet Sky in die Einzelübertragungen.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 wird Jürgen Schmitz das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und Arminia Bielefeld begleiten. Sven Haist ist auf Sky Sport Bundesliga 4 bei Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart im Einsatz und Marcel Meinert kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 5 die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Bochum.