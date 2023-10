"Wir beide weinten dann am Telefon": Kevin-Prince Boateng erzählt rührende Anekdote zu Jürgen Klopp

Boateng spielte 2009 kurz für den BVB, zeigte gute Leistungen. Als eine Verpflichtung aber doch nicht klappte, wurde es emotional.

WAS IST PASSIERT? Ex-Profi Kevin-Prince Boateng hat eine emotionale Geschichte über seine Verbindung zum heutigen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp erzählt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach schwierigen anderthalb Jahren bei Tottenham holte der damalige BVB-Coach Klopp Boateng im Januar 2009 zurück in die Bundesliga und per Leihe zu Borussia Dortmund. "Als sie meine Verpflichtung bekannt gaben, kritisierten die Fans den Klub", erinnerte sich Boateng im Podcast Five mit der englischen Abwehrlegende Rio Ferdinand.

"Sie fragten: Was wollen wir mit dem? Er ist verrückt. Habt ihr nicht gesehen, wie schlecht er bei Tottenham war?", so Boateng weiter. Der heute 36-Jährige war im Sommer 2007 von Hertha BSC zu Tottenham gewechselt, hatte für die Engländer bis Anfang 2009 in anderthalb Jahren jedoch lediglich 23 Pflichtspiele bestritten.

Klopp war dennoch überzeugt von dem damals 21-jährigen Mittelfeldspieler, betonte auf einer Pressekonferenz: "Ich habe ihn geholt und ich werde aus ihm den Spieler machen, der er ist."

Und es gelang: Boateng zeigte mehrere gute Leistungen im BVB-Trikot, lief in der Rückrunde der Saison 2008/09 elfmal für Dortmund auf (zwei Assists). Aus einer festen Verpflichtung wurde dann allerdings nichts, nach einem halben Jahr endete Boatengs Zeit unter Klopp wieder.

"Klopp rief mich persönlich an und sagte: 'Wir können dich nicht kaufen, wir haben kein Geld'", erzählte Boateng und führte aus: "Wir beide weinten dann am Telefon. Wir haben wirklich geweint. Wir hatten eine richtig gute Beziehung."

Was Klopp so besonders macht? "Ich war bereit, mein Leben für ihn zu geben", betonte Boateng. "Jeder Spieler würde für Klopp auf dem Platz sterben, weil er dir Bestätigung und Selbstvertrauen gibt. Und auch Liebe."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seiner Leihe zum BVB musste Boateng vorerst zu Tottenham zurück, wurde noch im Sommer 2009 dann aber an Portsmouth verkauft. Später spielte er unter anderem noch für Milan, Schalke, Eintracht Frankfurt und Barcelona, im Sommer 2021 kehrte er zu Jugendklub Hertha BSC zurück. Nach zwei Jahren dort beendete Boateng letzten Sommer seine aktive Karriere.