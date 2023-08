"Ich liebe dich! Aber das war's für mich": Kevin-Prince Boateng beendet Karriere

Die Profi-Karriere von Kevin-Prince Boateng ist beendet. Das verkündete der 36-Jährige am Freitagabend bei Instagram.

WAS IST PASSIERT: Kevin-Prince Boateng hat seine aktive Karriere als Profifußballer beendet. "Ich liebe dich. Aber das war's für mich. Danke an den Fußball, für alles", schrieb der Offensivspieler unter ein Video, das die Highlights seiner Laufbahn zeigt.

WAS IST DER HINTERGRUND: Der Halbbruder von Rio-Weltmeister Jérôme Boateng spielte in seiner Laufbahn für 14 Klubs in fünf Ländern und absolvierte 15 Länderspiele für Ghana. Mit Eintracht Frankfurt hatte er 2018 den DFB-Pokal gewonnen. Bei Hertha BSC lief sein Vertrag zum Saisonende aus und wurde nicht verlängert.

IN DREI BILDERN:

Getty Images

Getty Images