Kein Lionel Messi, kein Problem! Inter Miami gewinnt auch ohne den Superstar gegen Sporting KC

Inters Superstar weilt bei der Albiceleste, trotzdem gewinn der Klub weiter und schielt Richtung Playoff-Teilnahme.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat seine Erfolgsserie auch ohne Lionel Messi ausgebaut. Der MLS-Klub blieb im zwölften Spiel in Folge unbesiegt und feierte einen 3:2-Heimsieg gegen Sporting Kansas City. Zwei Tore von Leonardo Campana und ein Treffer von Facundo Farías brachten dem Verein aus Florida den Sieg.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi weilt aktuell bei der argentinischen Nationalmannschaft, wo er mit seinem Freistoßtor in der Nacht zum Freitag den 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Ecuador besorgte. Miamis Spiel gegen Kansas City war das erste seit dem Wechsel des Weltmeisters in die USA Mitte Juni, bei dem dieser nicht mitwirkte.

Inter, das schwach in die Saison gestartet war, darf sich dank des erneuten Erfolgs weiter Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs der MLS machen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami hat nun ein Auswärtsspiel bei Atlanta United vor der Brust. Das Duell steigt am 16. September.