Kein BVB-Spieler unter den Top-15 beim FC Bayern München: Knallharte Abrechnung mit Kader von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat laut Experte Lothar Matthäus bei weitem nicht die Qualität des FC Bayern München.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist hart mit dem BVB ins Gericht gegangen. Außerdem gab er eine Prognose für den Titelkampf in der Bundesliga ab.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe für mich persönlich immer ein kleines Spiel, in dem ich Bayern-Gegner damit vergleiche, wie viele Spieler die Qualität für die ersten 15 im Kader der Münchner hätten. In Leverkusen gibt es für mich da aktuell mit Wirtz, Xhaka, Grimaldo, Tah, Frimpong und Boniface sechs Spieler, die bei Bayern bestehen könnten", erklärte Matthäus im Interview mit der Sport Bild und zog einen Vergleich zum BVB-Kader: "In Dortmund sehe ich nicht einen Spieler, der es unter die Top-15 bei Bayern schaffen würde. Das sagt viel aus."

Auch zwei Leipzigern traut der heutige TV-Experte zu, beim FC Bayern zum Stammkader zu gehören: Xavi Simons und Loïs Openda. "Die Mannschaft wurde generell trotz der namhaften Abgänge wie beispielsweise Gvardiol, Nkunku und Szoboszlai sehr gut zusammengestellt. Das ist den Dortmundern nicht gelungen", sagte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Borussia Dortmund hatte im Sommer unter anderem die Abgänge von Jude Bellingham und Raphael Guerreiro hinnehmen müssen. Verpflichtet wurden die Mittelfeldspieler Felix Nmecha (30 Millionen Euro) und Marcel Sabitzer (19 Mio. Euro), Stürmer Niclas Füllkrug (15,5 Mio. Euro) und Linksverteidiger Ramy Bensebaini (ablösefrei).

Nach Matthäus' Geschmack hätte das Team um Sportdirektor Sebastian Kehl zulasten der Defensive zu viel Wert auf die Offensive gelegt. "Da sehe ich den großen Schwachpunkt bei Dortmund und den Grund für die mäßige Bundesliga-Hinrunde. Sechs Defensivspieler für vier Positionen sind zu wenig, zumal Hummels und Süle ja beide keine Saison durchspielen können."

Daher kann Matthäus auch nicht wirklich nachvollziehen, dass der Fokus derzeit mitunter auf Jadon Sancho liegt. Allerdings arbeitet der BVB in diesen Tagen auch intensiv an einer Verpflichtung von Abwehrspieler Ian Maatsen.

WIE GEHT ES WEITER? Die Meisterschaft dürften derweil Bayer Leverkusen und der FC Bayern München unter sich ausmachen. Wie Matthäus einschätzt, wird sich am Ende der deutsche Rekordmeister durchsetzen.

"Leverkusen hat keine Mannschaft mit großer Titelerfahrung, Bayern hat das dagegen im Blut. Wenn es darauf ankommt, werden sie da sein", sagte er.

Auch wenn es am Ende zum zwölften Bundesliga-Titel in Serie reichen würde, zweifelt Matthäus am Verbleib von Trainer Thomas Tuchel: "Dafür müsste Tuchel schon die Champions League gewinnen. Ein titelloses Jahr wird er bei Bayern nicht überleben."

