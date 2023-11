"Glaube nicht, dass ich jemals wieder in Europa spielen werde": Lionel Messi bedauert geplatzte Rückkehr zum FC Barcelona

Auch eine Rückkehr nach Barcelona wäre möglich gewesen. Dass Messi nun noch einmal in Europa spielt, ist laut ihm aber sehr unwahrscheinlich.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi von Inter Miami hat betont, dass er aktuell keine Pläne zu einer möglichen Rückkehr in den europäischen Fußball verfolgt.

WAS WURDE GESAGT? Von L'Equipe gefragt, ob seine Zeit in Europa vorbei sei, antwortete der nun achtfache Gewinner des Ballon d'Or: "Ja. Dank Gott hatte ich eine außergewöhnliche Karriere in Europa und habe alles gewonnen, was ich mir erträumt habe. Nun, da ich mich entschieden habe, in die USA zu kommen, glaube ich nicht, dass ich jemals wieder in Europa spielen werde."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt gab es Gerüchte, dass Messi, der im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Miami gewechselt war, vor seinem Karriereende noch einmal nach Europa zurückkehren könnte. Indes bestätigte der 36-jährige Argentinier, dass eine Rückkehr zum FC Barcelona im vergangenen Sommer ebenfalls Thema war.

"Ich hätte zurückkehren können, aber es sollte nicht sein", so Messi. "Ich dachte über eine Rückkehr zu Barça nach. Darüber, wie mein Leben dort war und dass ich meine Karriere eigentlich immer dort beenden wollte. Aber es war nicht möglich."

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Inter Miami hat Messi einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben.

Für den Klub aus der MLS hat der Weltmeister bis dato 14 Pflichtspiele absolviert. Dabei gelangen Messi elf Tore und fünf Assists.