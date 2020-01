Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Hier laufen die NFL-Playoffs live im TV und LIVE-STREAM

Die Chiefs und Titans sind nur noch einen Schritt vom Super Bowl entfernt! Goal erklärt, wo das heutige Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Tennesse Titans sind DIE Überraschung der NFL Playoffs in dieser Saison. Nun steht das Team um Quarterback Ryan Tannehill kurz vor dem Einzug in den Super Bowl. Im AFC Game warten jedoch erst einmal die Kansas City Chiefs. Kick-Off der Partie ist am Sonntagabend um 21.05 Uhr im Arrowhead Stadium von Kansas City.

Nachdem die Titans bereits die New Patriots und Baltimore Ravens eliminiert haben, geht das Team keineswegs mehr als Außenseiter ins Halbfinale der Playoffs. Wenngleich die Kansas City Chiefs mit einem 51:31-Sieg gegen die Houston Texans ihre starke Offense spektakulär unter Beweis stellten.

Eine beeindruckende Offensive können die Titans ebenfalls in persona Derrick Henry vorweisen. Der Running Back ist in beeindruckender Form und stellte in den vergangenen drei Spielen einen Rekord auf, als er als erster Spieler der NFL-Geschichte dreimal in Folge mindestens 180 Rushing-Yards zurücklegte.

Wer zieht in den Super Bowl LIV in Miami ein? Die Antwort darauf könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen - in diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Die Daten zum NFL-Playoff-Spiel

Duell AFC Championship Game | Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans Datum 19. Januar 2020 | 21.05 Uhr Ort Arrowhead Stadium, Kansas City (USA) Zuschauer 76.416 Plätze

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Die NFL-Playoffs heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

20 Jahre nach dem letzten Auftritt in einem Super Bowl können die Titans heute erneut ins Finale einziehen. Die begehrte Vince Lombardi Trophy für den Super-Bowl-Sieger konnte die Franchise aus Nashville, Tennessee jedoch noch nie gewinnen.

Bei den Chiefs steht die Trophäe hingegen bereits in der Vitrine. An den Sieg im Super Bowl IV aus dem Jahr 1969 werden sich jedoch nur wenige Anhänger erinnern können.

Wer sichert sich heute Abend also die Möglichkeit, seinen Fans endlich eine Trophäe präsentieren zu können? Die Antwort könnt Ihr im LIVE-STREAM verfolgen. Goal erklärt Euch, wie das geht.

Verfolgt Chiefs gegen Titans heute Abend im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich in den letzten Jahren zur Anlaufstelle Nummer eins entwickelt, wenn es um Live-Übertragungen im Sport geht. Auf der Streaming-Plattform läuft nicht nur Fußball oder Basketball, sondern auch American Football. Chiefs gegen Titans könnt Ihr deshalb live und in voller Länge auf DAZN schauen!

Pünktlich zum Kick-Off um 21.05 Uhr könnt Ihr Euch beim Streaming-Dienst reinklicken. Das komplette Spiel inklusive möglicher Overtime wird dort live gezeigt.

Wer erfahren will, wer der Gegner der Chiefs oder Titans im Super Bowl sein wird, kann nach Spielende gleich auf der Plattform bleiben und das NFC Championship Game zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers schauen. Alle Details - wie Datum, Ort oder Uhrzeit - rund um den Super Bowl LIV findet Ihr hier!

Chiefs vs. Titans: So seht Ihr die Playoffs kostenlos bei DAZN

Der LIVE-STREAM von DAZN ist für Euch sogar kostenlos empfangbar, solltet Ihr noch kein Abonnement abgeschlossen haben. Alle Neukunden können das Programm nämlich einen Monat kostenlos im Gratismonat anschauen.

Erst im Anschluss würde eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig werden, solltet Ihr DAZN weiterhin buchen wollen. Eine Abo-Pflicht gibt es allerdings nicht. Wen das Angebot nicht überzeugt, der hat das Recht, kostenlos zu kündigen. Probiert das Abo also ganz einfach unter diesem Link aus!

Die LIVE-STREAMS laufen auf allen mobilen Geräten, die zugehörige App gibt's kostenlos im Google Play Store und im AppStore. Wer Football lieber am Fernseher schaut, kann sich DAZN auf den Smart-TV laden oder verbindet seine Playstation mit herkömmlichen TV-Geräten.

Chiefs vs. Titans seht Ihr im LIVE-STREAM mit dem NFL-Gamepass

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live sehen zu können, bietet Euch der NFL-Gamepass. Hier könnt Ihr Euch ein Abonnement für die verbleibenden drei Spiele der NFL-Saison besorgen.

Das Angebot kostet derzeit 29,99 Euro (Stand 13. Januar 2020). Informiert Euch auf der offiziellen Webseite über alle weiteren Details!

Chiefs vs. Titans läuft im LIVE-STREAM bei ran.de

Möglichkeit Nummer drei, um heute live in Kansas City dabei zu sein, gibt's auf ran.de. Hier läuft die TV-Übertragung von ProSieben, wo das Spiel live im Fernsehen gezeigt wird.

Alle Informationen zur Sendung findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Hier laufen die NFL-Playoffs heute Abend live im TV

Die Sendung ranNFL auf ProSieben Maxx werden die meisten Football-Fans in dieser Saison bereits gesehen haben. Nun, da es in die heiße Phase der NFL-Saison geht, läuft die Übertragung auf dem Hauptsender ProSieben.

Um 20.40 Uhr beginnt die Übertragung und stimmt Euch mit Vorberichten auf das Duell zwischen den Chiefs und Titans ein. Wer nichts verpassen will, sollte also schon früh einschalten!

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Das sind die Quarterbacks der beiden Kontrahenten

Patrick Mahomes: Der Quarterback der Kansas City Chiefs

Geburtsdatum: 17. September 1995 (24 Jahre)

17. September 1995 (24 Jahre) Größe: 1,91 m

1,91 m Gewicht: 104 kg

104 kg Universität: Texas Tech University

Texas Tech University Bei den Chiefs seit: 2017

2017 Karriere-Highlight: AFC Championship Game (Saison 2018 und 2019)

Ryan Tannehill: Das ist der Quarterback der Tennessee Titans

Geburtsdatum: 27. Juli 1988 (31 Jahre)

27. Juli 1988 (31 Jahre) Größe: 1,93 m

1,93 m Universität: Texas A&M University

Texas A&M University Bei den Titans seit: 2019

2019 Karriere-Highlight: AFC Championship Game (Saison 2019)

Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans: Die Highlights der NFL-Playoffs auf DAZN

Ihr habt die LIVE-Übertragung des Spiels verpasst? Keine Sorge, denn auf DAZN könnt Ihr bereits kurz nach Ende der Partie die Highlights zwischen den Chiefs und den Titans abrufen. Wem die Ausschnitte nicht reichen, der kann sogar auf das komplette Re-Live zugreifen.

Alle DAZN-Abonnenten haben jederzeit die Möglichkeit, das Video auf Abruf anzuschauen. Wie Ihr an das Abo kommt, lest Ihr oben oder unter diesem Link.