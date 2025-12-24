In der Gruppe F beim Afrika Cup kommt es am Mittwoch (24. Dezember) zum Aufeinandertreffen zwischen Kamerun und Gabun. Das Stade Adrar dient als Schauplatz. Und der Anstoß in Agadir erfolgt um 21.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Unbezähmbaren Löwen und den Panthern trifft die Nummer 57. der Welt auf den 78. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Kamerun vs. Gabun heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Kamerun gegen Gabun heute live: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup im Live Stream und live im TV?

Das zweite Spiel in der Gruppe F und das letzte in der ersten Runde des Afrika Cups zwischen Kamerun und Gabun könnt Ihr ab 21.00 Uhr live bei DAZN sehen. Zu diesem Zweck braucht Ihr das Super Sports Paket – dieses gibt es aktuell für 19,99 Euro im Jahresvertrag oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung. Alternativ könnt Ihr zum Unlimited Paket greifen, und zwar für 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat.

Eine weitere Möglichkeit bietet MagentaSport, dort beginnen die Vorberichte um 20.45 Uhr. MagentaTV-Bestandskunden bezahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro bei monatlicher Abrechnung. Ohne MagentaTV kostet das Angebot 14,95 Euro im Jahresvertrag beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Darüber hinaus ist die Begegnung in Agadir auch bei Sportdigital TV sowie im Live Stream zu sehen. Die Vorberichterstattung startet ebenfalls um 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anstoß um 21.00 Uhr. Für den Stream gibt es einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Spiel Kamerun - Gabun Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe F Datum Mittwoch, 24. Dezember 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stade Adrar (Agadir)

Der fünfmalige Afrikameister Kamerun tritt zum 22. Mal bei einem Afrika Cup an. Anfang 2022 erreichten die Unbezähmbaren Löwen in der Heimat den dritten Platz. 2019 in Ägypten sowie zuletzt 2023 in der Elfenbeinküste schieden sie im Achtelfinale aus.

Gabun bestreitet hingegen zum neunten Mal einen Afrika Cup. Zuletzt Anfang 2022 beim kommenden Gegner aus Kamerun schieden die Panther im Achtelfinale aus. Das bisher beste Ergebnis erreichten sie 2012 bei der Auflage vor heimischer Kulisse und in Äquatorialguinea – damals zogen sie ins Viertelfinale ein.

