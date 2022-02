Kamerun vs. Ägypten heute live: Der Afrika-Cup im TV und LIVE-STREAM

Halbfinale! Die letzte Runde vor dem Endspiel steht beim Afrika-Cup 2022 an, heute trifft Gastgeber Kamerun auf Ägypten. Anpfiff im Olembe Stadion in der Hauptstadt Yaounde ist heute um 20 Uhr.

Ägypten und Kamerun duellieren sich, wie schon ersten Halbfinale Senegal und Burkina Faso, um ein Ticket für das Endspiel. Dabei kann man schon kurz vor dem Ende des Turniers sagen, dass dieser Afrika-Cup einiges zu bieten hatte!

Traumtore, Corona-Chaos, Rote Karten im Überfluss, zu früh abgepfiffene Spiele, Feldspieler im Tor... langweilig war es dieses Jahr auf jeden Fall nicht! Nun wollen sowohl Gastgeber Kamerun als auch Ägypten mit Superstar Mohamed Salah einen Platz im Finale.

Welche der beiden Nationalmannschaften steht am Sonntag um 20 Uhr im Finale, und welches Land muss sich mit dem Spiel um Platz drei zufriedengeben? GOAL erklärt, wie das Halbfinale heute übertragen wird.

Kamerun vs. Ägypten heute live: Das Halbfinale beim Afrika-Cup im Überblick

Begegnung Kamerun vs. Ägypten Wettbewerb Afrika-Cup | Halbfinale Datum 3. Februar 2022 Anpfiff 20 Uhr Ort Olembe Stadion | Yaounde | Kamerun Bilanz Vier Siege Kamerun Zwei Unentschieden Vier Siege Ägypten

Kamerun - Ägypten heute live im TV und LIVE-STREAM: So seht ihr das Halbfinale beim Afrika-Cup

Kamerun musste drei Jahre länger als ursprünglich geplant auf den Afrika-Cup im eigenen Land warten - dieses Warten hat sich aber scheinbar gelohnt: Ein Platz im Halbfinale brachte dem Land vom früheren Superstar Samuel Eto'o schon viel Grund zu Jubeln, die Finalteilnahme soll nun folgen.

Der heutige Gegner hat es aber in sich: Ägypten hat bereits die Elfenbeinküste im Elfmeterschießen und Marokko im Viertelfinale eliminiert - der Fokus liegt selbstverständlich auf Mohamed Salah. Der Angreifer des FC Liverpool spielt auch bei diesem Afrika-Cup eine große Rolle für sein Land.

Afrikas Kontinentalmeisterschaft 2022: Drei unterschiedliche Anbieter übertragen heute Kamerun vs. Ägypten live

Natürlich wollen auch viele Anhänger:innen in Deutschland wissen, wie die Begegnung übertragen wird - und diese Menschen können sich glücklich schätzen: Drei Anbieter übertragen alle Begegnungen des Africa-Cups!

Dabei gibt es auch eine kostenlose Möglichkeit! Wir fangen aber erst einmal bei Sportdigital an: Der Pay-TV-Sender überträgt in diesem Jahr jede Partie des Afrika-Cups LIVE mit deutschem Kommentator!

Sportdigital überträgt heute Kamerun vs. Ägypten live: So wird der Afrika-Cup gezeigt

Sportdigital zeigt jedes Spiel des Afrika-Cups. Der Sender ist wahrscheinlich noch nicht jedem Fan ein Begriff. Dabei sendet Sportdigital schon länger, hat sich bisher aber auf weniger renommierte Wettbewerbe wie der Eredivisie, die MLS oder den türkischen Pokal beschränkt.

Sportdigital ist leider nicht ohne weiteres im Free-TV zu sehen, man muss nämlich den Kanal mitbestellen, wenn man bei dem jeweiligen TV-Anbieter (1und1, Vodafone, Telekom, Sky etc.) die unterschiedlichen Sender ordert.

Dreifache Auswahl: So empfangt ihr Sportdigital LIVE

Die Alternative: Das Sportdigital-Abonnement durch einen Pass: So bekommt man Zugang zum LIVE-STREAM und der Mediathek. Es gibt drei Arten von Bezahlmodellen, alle anderen Informationen gibt es hier.

Tagespass | 2,99 Euro pro Tag | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

Monatspass | 4,99 Euro pro Monat | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

Jahrespass | 44,99 Euro pro Jahr | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

DAZN überträgt den gesamten Afrika-Cup live! So seht ihr heute Kamerun vs. Ägypten

Möglichkeit Nummer zwei: DAZN! Der beliebte Streamingdienst hat einen Deal mit Sportdigital abgeschlossen, weshalb Sportdigital Fußball rund um die Uhr auf DAZN live zu sehen ist!

Heißt: Ihr könnt ganz einfach einschalten und die Spiele des Afrika-Cups LIVE verfolgen. Dabei hat DAZN zahlreiche Vorteile: Zum einen ist es überraschend einfach in der Handhabung, sei es im Browser oder über die kostenlose App. Außerdem hat DAZN so viel Programm zu bieten wie kein anderer Anbieter in Deutschland!

Champions League, NFL, NBA, Sportdigital: Das sind die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (22,92 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

OneFootball zeigt auch heute Afrika-Cup: So ist Kamerun vs. Ägypten LIVE und kostenlos zu sehen

Der dritte Anbieter ist einer, der den Fans besonders viel Freude bereiten wird: Er ist nämlich vollständig kostenlos ist! Onefootball ist vielen Menschen nur als News-Plattform bekannt, überträgt aber Spiele von einzelnen Wettbewerben in Echtzeit und kostenlos auf der Plattform.

Mit dem Afrika-Cup ist nun ein größerer Wettbewerb auf der Internetseite zu sehen. Jedes Spiel wird dabei mit englischem Originalkommentar gezeigt, ihr könnt den ganzen Spaß auch in Österreich sehen. Die Highlights gibt es ebenfalls kostenlos, allerdings kümmert sich Sportdigital darum und lädt diese auf YouTube hoch!

Kamerun - Ägypten heute live: Die wichtigen Links zur Übertragung von Onefootball

Kamerun gegen Ägypten heute live sehen: Die Aufstellungen

Manche betiteln das Duell zwischen Kamerun und Ägypten als das vorgezogene Finale

Kamerun vs. Ägypten live - Der Afrika-Cup heute im TV und LIVE-STREAM: Im Finale wartet Senegal

Angeführt von Top-Star Sadio Mane ist die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft erneut ins Finale des Afrika Cups eingezogen. Der Stürmer des FC Liverpool glänzte beim 3:1 (0:0) im Halbfinale in Jaunde gegen Burkina Faso um den Leverkusener Verteidiger Edmond Tapsoba als Torschütze und Vorbereiter. Im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr/DAZN) geht es gegen Gastgeber Kamerun oder Mohamed Salahs Ägypter.

2019 war Senegal im Finale an Algerien gescheitert, nun wollen es Mane, Bayern Münchens Bouna Sarr und Co. besser machen und den ersten Titel überhaupt beim kontinentalen Wettbewerb für ihr Land holen. Der frühere Dortmunder Abdou Diallo (70.), Idrissa Gueye (76.) und Mane (87.) trafen am Mittwoch zur Entscheidung. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Blati Toure (83.), der per Knie erfolgreich war, genügte Burkina Faso nicht.

Im ersten Durchgang hatte der ägyptische Schiedsrichter Bamlak Tessema Weyesa zweimal auf Strafstoß für Senegal entschieden, nach Sichtung der Videobilder revidierte er dies aber jeweils. Im zweiten Durchgang schlug der Favorit dann zweimal innerhalb von nur sechs Minuten zu: Diallo traf nach einer Ecke, Gueye nach Zuspiel von Mane. Als sich der Underdog nochmal wehrte und zum 1:2 kam, machte Mane alle Hoffnungen Burkina Fasos zunichte.

Am Mittwoch hatten die Organisatoren zudem recht kurzfristig Änderungen am Turnierplan vorgenommen und das Spiel um Platz drei von Sonntag auf Samstag vorgezogen. Das "kleine Finale" und das Endspiel am Sonntag auszutragen, sei logistisch nicht zu stemmen. Daher trifft Burkina Faso nun bereits am Samstag (20.00 Uhr/DAZN) in der Hauptstadt Jaunde auf den Verlierer zwischen Ägypten und Kamerun.

