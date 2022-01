Afrika-Cup 2022: Wann und wo findet das Turnier statt?

Nach einer coronabedingten Verzögerung findet im Jahr 2022 endlich wieder der Afrika-Cup statt. Das letzte Mal, als der prestigeträchtige Wettbewerb stattfand, schrieben wir das Jahr 2019 und Riyad Mahrez durfte sich mit Algerien über den Sieg freuen.

Auch in diesem Jahr werden wir wohl wieder zahlreiche Stars aus Bundesliga, Premier League, Serie A und Co. in Aktion sehen. Die Infos zum Ort und Zeitpunkt des Geschehens sowie die Antworten auf weitere brennende Fragen zum Afrika-Cup 2022 liefert Euch GOAL.

Afrika-Cup 2022: Alles Wissenswerte zum Turnier

Eigentlich hätte der Afrika-Cup bereits 2021 stattfinden sollen, doch Corona hat leider seine eigenen Regeln. Und so mussten Fans weltweit länger warten, als ihnen lieb ist. Der Gastgeber des Turniers unternimmt indessen nach 2019 und 2021 den dritten Anlauf, den Wettbewerb auszurichten. 24 Mannschaften spielen in sechs Stadien um den Titel und möchten den Titelverteidiger aus 2019 - Algerien - vom Thron stoßen.

Afrika-Cup 2022: Diese Stars sind dabei

Auch die Bundesliga muss zum Rückrundenstart auf zahlreiche Stars verzichten: Spieler wie Ramy Bensebaini (Algerien), Taiwo Awoniyi und Kevin Akpoguma (beide Nigeria) oder Amadou Haidara und Diadie Samassekou (beide Mali) sind live mit von der Partie. Doch nicht nur Fans der Bundesliga dürfen sich auf den Wettbewerb freuen - auch internationale Top-Stars wie Sadio Mane, Naby Keita, Mo Salah, Riyad Mahrez oder Kalidou Koulibaly spielen mit um den Titel.

Afrika-Cup 2022: Wo findet das Turnier statt?

Aller guten Dinge sind drei - dieser Leitsatz trifft wohl auch auf den diesjährigen Gastgeber des Afrika-Cups zu. Weil Kamerun 2019 nicht die notwendige Infrastruktur bieten konnte, wurde das Turnier kurzfristig nach Ägypten verlegt. Als Wiedergutmachung war Kamerun dann jedoch 2021 als Ausrichter vorgesehen - doch wie wir alle wissen, wütete in dieser Zeit ein Virus so schlimm, sodass die Verschiebung des Turniers auf das nächste Jahr unumgänglich wurde. Jetzt ist es jedoch im dritten Anlauf so weit und die "unbezähmbaren Löwen" richten das bedeutendste Fußballereignis des Kontinents aus. In insgesamt sechs Stadien, vier davon komplett neu erbaut, soll gespielt werden. Zwei der Stadien befinden sich in der Hauptstadt Kameruns Yaounde.

Afrika-Cup 2022: Wann findet das Turnier statt?

Damit kommen wir auch schon zum Zeitpunkt des Turniers: Am Sonntag, 9. Januar 2022, steigt das Eröffnungsspiel zwischen Kamerun und Burkina Faso. Sein Ende findet der Wettbewerb am Sonntag, den 6. Februar 2022. Wir dürfen uns also auf spannenden Spitzenfußball freuen, der sich über einen Zeitraum von fast vier Wochen erstreckt.

Afrika-Cup 2022: Diese Sender übertragen das Turnier

Gute Nachrichten für alle Fans des Fußballs: Ihr müsst nicht auf die Spiele des Kontinentalturniers verzichten, denn gleich drei Sender übertragen live!

Die noch bessere Nachricht: Einer dieser Sender ist DAZN! Alle Abonnenten des Streaminggiganten und jene, die eine Mitgliedschaft anstreben, können durch eine Kooperation mit dem Sender SPORTDIGITAL FUSSBALL live beim Afrika-Cup 2022 dabei sein, ohne auch nur einen einzigen Cent extra bezahlen zu müssen!

Alles, was Ihr tun müsst, ist, in der DAZN-App nach unten bis zum Reiter "Sender" zu scrollen. Hier findet Ihr den Kanal SPORTDIGITAL FUSSBALL, der 24/7 auf DAZN läuft.

Die Mitgliedschaft bei DAZN könnt Ihr entweder im Jahrestarif (einmalig 149,99 Euro) oder in der flexiblen Monatsmitgliedschaft (mtl. 14,99 Euro) abschließen.

Auch SPORTDIGITAL FUSSBALL im Pay-TV oder STREAM und die Fußballplattform OneFootball (LIVE-STREAM mit englischem Originalkommentar) übertragen den Afrika-Cup live.

Afrika-Cup 2022: Der Modus zum Turnier

Wer die Europameisterschaft verfolgt hat, dürfte auch mit dem Modus des Afrika-Cups 2022 schnell vertraut sein - 24 Teams, aufgeteilt auf sechs Gruppen spielen um den Einzug in das Achtelfinale. Qualifizieren für das K.-o.-System können sich die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen sowie die vier besten Gruppendritten.

Afrika-Cup 2022: Die Sieger der vergangenen fünf Turniere