"Kai Havertz ist der neue Mesut Özil - nur ohne Talent": Harte Kritik am Arsenal-Neuzugang

Ein englischer TV-Journalist geht mit Arsenal-Trainer Mikel Arteta und seinem Neuzugang Kai Havertz ganz hart ins Gericht.

WAS IST PASSIERT? Der englische TV-Journalist Richard Keys hat Arsenals Neuzugang Kai Havertz und in diesem Zuge auch dessen Trainer Mikel Arteta hart kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat gute Räume gefunden, aber der Ball kam dort nicht an. Ging mir gestern genauso, aber auch da kam der Ball nicht an. Also war ich genauso nützlich wie diese Person. Kein Tor und keine Vorlage in drei Spielen, aber er hat gute Räume gefunden", merkte Keys bei beIN Sports ironisch an.

"Havertz ist der neue Özil - nur ohne Talent. Sie sind beide große Rätsel. Arsenal wusste nicht, was sie mit Özil anfangen sollen, also haben sie ihn verkauft. Und jetzt haben sie Havertz für Arteta geholt - und der konnte schon mit Özil nicht umgehen. Da ist er genauso wie Guardiola: Keiner von beiden kann mit Stars arbeiten, die Persönlichkeiten sind", sagte Keys.

DIE NEWS IN BILDERN:

WAS IST DER HINTERGRUND? Havertz war im Sommer vom FC Chelsea für 75 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt. Am Samstag vergab er beim enttäuschenden 2:2 gegen Fulham eine gute Torchance und wurde bereits in der 56. Minute ausgewechselt.