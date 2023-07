"Er ist Müll!" Kommentator beleidigt Kai Havertz live im TV

Der deutsche Nationalspieler musste sich ordentlich Kritik gefallen lassen.

WAS IST PASSIERT? Ex-Profi Ben Thornley hat am Rande eines Testspiels von Manchester United gegen den FC Arsenal im vereinseigenen Sender der Red Devils über Nationalspieler Kai Havertz gelästert.

WAS WURDE GESAGT? "Also, ich hätte Kai Havertz einfach rausgenommen, weil er Müll ist!", schoss Thornley, der beim Testspiel als Kommentator fungierte, gegen den neuen Stürmer der Gunners. Sein Co-Kommentator Stewart Gardner fragte daraufhin: "Was hast du gegen Kai Havertz?" Thornleys Antwort: "Ich habe nichts gegen ihn."

WAS IST DER HINTERGRUND? Havertz stand in besagtem Testspiel insgesamt 71 Minuten auf dem Platz und wusste dabei kaum zu überzeugen. Manchester United gewann die Partie gegen Arsenal mit 2:0.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Havertz wechselte im laufenden Transfersommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Arsenal.