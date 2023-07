Schlechtestes Ergebnis der Geschichte: Kai Havertz blamiert sich bei Skills-Challenge in den USA

Der Nationalspieler hat sich während des USA-Aufenthalts seines neuen Teams bis auf die Knochen blamiert.

WAS IST PASSIERT? Kai Havertz weilt mit dem FC Arsenal derweil in den USA. Bei der "MLS All-Star Skills Challenge" sah der Nationalspieler überhaupt nicht gut aus.

WAS IST DER HINTERGUND? Pro Team treten insgesamt acht Spieler und zwei Torhüter in fünf Wettbewerben an. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.

In der "Cross- und Volley-Challenge" trat Havertz mit dem Ziel an, möglichst kreativ Tore zu schießen. Die Punkte errechnen sich aus aus der Anzahl der Treffer und der Kreativität. Doch der 24-Jährige blamierte sich.

Havertz traf das Tor nicht ein einziges Mal. Laut der Daily Mail war das zuvor noch nie vorgekommen. Es sei das schlechteste Ergebnis der Geschichte gewesen.

WAS WAREN DIE REAKTIONEN? In den Sozialen Medien wurde Havertz in der Folge zum Gespött. Während die Fans des FC Chelsea den Auftritt ihres ehemaligen Offensivspielers belächelten, äußerten Gunners-Anhänger Bedenken. "Es ist furchtbar und ich glaube nicht, dass er ein Topspieler ist", schrieb ein User.

Allerdings, ergänzte die Person, habe Havertz bei der "Touch-Challenge" überzeugt und "kurz zuvor satte 86 Punkte gesammelt". Die Aufgabe, Bälle aus verschiedenen Winkeln in eine schräge Torwand zu befördern, meisterte er mit Bravour.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Havertz war nach drei Jahren bei den Blues für 75 Millionen Euro zu Stadtrivale Arsenal gewechselt. Der Champions-League-Siegtorschütze von 2021 unterschrieb einen Vertrag bis 2028.