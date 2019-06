Manchester United: Juventus Turin bereitet Angebot für Paul Pogba vor, auch Real Madrid ist interessiert

Juventus Turin ist guter Dinge, dass eine Rückholaktion des Franzosen gelingt. Allerdings mischt auch Real im Transferpoker um Paul Pogba mit.

Der italienische Meister intensiviert seine Bemühungen um Mittelfeldstar Paul Pogba von Manchester United . Nach Informationen vonund SPOX hat sich Juves Sportdirektor Fabio Paratici mit United-Verantwortlichen getroffen, um über einen Deal wegen des französischen Weltmeisters zu sprechen.

Paratici weilte in den vergangenen Tagen in , um den Wechsel von Ex-Chelsea-Trainer Maurizio Sarri nach Turin unter Dach und Fach zu bringen. Dabei nutzte er die Gelegenheit, auch in der Causa Pogba Gespräche zu führen. Juventus bereitet nun ein offizielles Angebot für den 26-Jährigen vor. Es soll zwischen 130 und 140 Millionen Euro liegen.

: Zidane will Pogba zu holen

Pogba spielte bereits von 2012 bis 2016 für die Alte Dame, ehe er für die damalige Weltrekordsumme von 105 Millionen Euro zu den Red Devils wechselte. Eine Rückholaktion wird wegen mehrerer Faktoren kompliziert, aber in Turin herrscht seit dem Coup mit der Verpflichtung Cristiano Ronaldos vor einem Jahr die Meinung vor, dass auf dem Transfermarkt nichts mehr unmöglich sei.

Dabei rechnet die Juve-Führungsspitze vor allem mit starker Konkurrenz durch den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Cheftrainer Zinedine Zidane hat seinen Landsmann zum Wunschspieler Nummer eins auserkoren. Die Zeitung ABC meldet, Real sei bereit, 125 Millionen Euro Ablöse zu zahlen und Pogba in eine Gehaltskategorie mit Neuzugang Eden Hazard, kurz hinter Top-Verdiener Sergio Ramos, zu packen.

Pogbas aktueller Klub ManUnited hat derweil nicht vor, seinen Superstar zu verkaufen. Vor allem, weil dies auch zu Lasten der Reputation von Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer ginge. Dieser hatte stets öffentlich betont, den 26-Jährigen unbedingt im Old Trafford halten zu wollen. Um ihn möchte Solskjaer seine neue United-Mannschaft aufbauen.

Juventus: Paul Pogba steht bei Manchester United bis 2021 unter Vertrag

Pogba steht in Manchester noch bis 2021 unter Vertrag, das Arbeitspapier enthält zudem die Option auf eine Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

Der Spielgestalter befeuerte vor wenigen Tagen die Wechselspekulationen um seine Person, als er sagte: "Nach dieser Saison und allem, was passiert ist, denke ich, dass es für mich ein guter Zeitpunkt für eine neue Herausforderung sein könnte."