Juventus Turin holt Merih Demiral von Sassuolo

Der italienische Serienmeister Juventus Turin hat sich dazu entschieden, seine Abwehr mit Merih Demiral vom Liga-Konkurrenten Sassuolo zu verstärken.

hat sich nach Informationen von Goal und SPOX für eine Verpflichtung von Merih Demiral von Sassuolo entschieden. Die Alte Dame wird 15 Millionen Euro für den türkischen Abwehrspieler locker machen. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus.

Demiral, der in der Jugend für spielte und dann in jungen Jahren schon zu nach Lissabon wechselte, war erst im Januar von Alanyaspor in die verliehen worden. Nach nur 14 Einsätzen in Italiens höchster Liga will nun Juve den Innenverteidiger haben. Bei den Turinern hat Andrea Barzagli seine Karriere beendet, sodass ein Kaderplatz in der Defensive frei wird.

Juve-Verantwortliche von Demiral überzeugt

Juventus wird sich Demiral während der Vorbereitung genau anschauen, um dann über eine mögliche weitere Leihe nachzudenken. Allerdings sind die Verantwortlichen in der Lombardei von Demiral derart überzeugt, dass sie ihn aktuell im Kader der Bianconeri für die kommende Saison sehen.

Im November 2018 debütierte Demiral für die und hat seitdem vier Länderspiele absolviert.