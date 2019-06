Ajax-Youngster de Ligt gibt Hinweis auf Zukunft: "Es gibt mehrere Optionen"

Matthijs de Ligt zählt zu den heißesten Personalien des Transfer-Sommers. Nun gab der Ajax-Shootingstar einen Hinweis bezüglich seiner Zukunft.

Innenverteidiger Matthijs de Ligt von Amsterdam hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Der niederländische Nationalspieler wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge von mehreren Top-Klubs umworben.

"Ich bin sehr gespannt, was in naher Zukunft passiert", erklärte de Ligt bei RTL4. Er ergänzte: "Ich versuche, das Ganze gelassen zu sehen. Ich sehe das als Herausforderung - das ist das Wichtigste. Es gibt mehrere Optionen und ich möchte mich für die beste entscheiden. Natürlich ist die eine Option besser als die andere."

Matthijs de Ligt: "Werde der einfache Junge aus Holland bleiben"

Einen Wechsel ins Ausland kann sich der Abwehrmann offenbar gut vorstellen. "Das Leben im Ausland könnte kompliziert werden, aber ich werde der einfache Junge aus Holland bleiben. Vielleicht wird das Leben woanders intensiver für mich", erklärte der 19-Jährige.

De Ligt hatte mit Ajax in der abgelaufenen Saison in Europa für Furore gesorgt und war erst im Halbfinale der an Tottenham gescheitert. Dementsprechend ranken sich Gerüchte um einen Abgang de Ligts. und der sollen ganz besonders großes Interesse an ihm zeigen.

Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2021.