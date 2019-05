Claudio Lotito: Sergej Milinkovic-Savic wird nicht von Lazio zu Juventus wechseln

Claudio Lotito ist kein großer Freund der Alten Dame und einen Abgang seines besten Spielers nach Turin kann er sich nicht vorstellen.

Lazio Roms Präsident Claudio Lotito hat einen Transfer seines Starspielers Sergej Milinkovic-Savic zum Serie-A-Rivalen praktisch ausgeschlossen. Er rechnet erst gar nicht mit, dass die Bianconeri wegen des "unverkäuflichen" Mittelfeldmanns anfragen, sagte der mächtige Besitzer des Coppa-Italia-Siegers der Gazzetta dello Sport.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Milinkovic-Savic steht nicht zum Verkauf", sagte Lotito und erklärte dann: "Es stimmt aber auch, dass wir uns bei einem Angebot in angemessener Höhe - für uns und den Spieler - an einen Tisch setzen und darüber reden. Aber Juventus hat sich nie nach Milinkovic-Savic erkundigt. Und so, wie ich die Bianconeri kenne, werden sie mich auch nicht nach ihm fragen."

: Sergej Milinkovic-Savic steht bis 2023 unter Vertrag

Die Begründung lieferte der 62-Jährige gleich hinterher. Er ist noch immer sauer über das Juve-Vorgehen im Werben um Ex-Lazio-Stürmer Kader Keita 2017: "Im Leben streben wir nur nach Dingen, die auch möglich sind. Juve wollte einst Keita nach seinen Regeln verpflichten. Aber ich habe ihn dann für 30 Millionen Euro an Monaco verkauft."

Sergej Milinkovic-Savic war nach einer starken Saison 2017/18 im vergangenen Sommer einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Trotz einer Menge Gerüchte blieb der serbische Nationalspieler schließlich bei den Biancocelesti und verlängerte seinen Vertrag im Oktober vorzeitig bis ins Jahr 2023 .

In der vergangenen Woche tauchten schließlich neue Spekulationen auf, er habe sich mit Juventus auf einen Transfer zur kommenden Spielzeit verständigt.