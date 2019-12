Juventus Turin vs. Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Ticker, Highlights, Aufstellungen und Co. - die Supercoppa Italiana heute live sehen

Juventus trifft am Sonntag in der italienischen Supercoppa auf Lazio Rom. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Meister Juventus trifft in der Supercoppa Italiana am Sonntag auf Pokalsieger . Anpfiff ist um 17.45 Uhr im King Saud University Stadium in Riad.

In der erfährt Juventus derzeit an der Tabellenspitze ungewohnt starken Widerstand von . Die Nerazzurri liefern sich mit der Alten Dame ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Dicht hinter dem Führungsduo befindet sich Lazio Rom auf dem dritten Rang. Ein Erfolgsgarant der Römer ist weiterhin der Ex-Dortmunder Ciro Immobile. In 16 Spielen für die Biancocelesti war der 29-Jährige in der laufenden Saison bereits an 22 Treffern beteiligt.

und Lazio Rom kämpfen in um die Supercoppa Italiana: In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was Ihr über die Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem findet ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Die Daten zur Supercoppa

Juventus Turin vs. Lazio Rom heute live im TV sehen - geht das?

Für Fans, die den italienischen Supercup im TV verfolgen wollen, gibt es zunächst schlechte Nachrichten: Kein klassischer Free- oder Pay-TV-Anbieter konnte sich die Übertragungsrechte für das Event in Saudi-Arabien sichern.

Egal ob Sky , ARD , ZDF , RTL oder Sport1 - Keiner dieser Kanäle zeigt die Supercoppa, denn die Übertragungsrechte liegen beim Streamingdienst DAZN .

Mit DAZN ist jedoch auch eine Übertragung an Eurem TV-Gerät möglich, wie Ihr im nächsten Abschnitt lesen könnt.

Juventus Turin vs. Lazio Rom heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Kurz vor Weihnachten steigt in der saudischen Hauptstadt Riad der italienische Supercup. Wenn Ihr das Spiel zwischen dem Meister Juventus und dem Pokalsieger Lazio nicht verpassen wollt, ist der Streaminganbieter DAZN Eure einzige Anlaufstelle.

So konnte sich die Onlineplattform nicht nur die Übertragungsrechte für die Serie A sichern, sondern zeigt auch die Supercoppa Italiana live und exklusiv.

Dabei werdet Ihr von Kommentator Carsten Fuß und Experte Michael Hofmann durch die kompletten 90 Minuten geführt.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Login bei DAZN ist ein Abo, das es für Neukunden einen Monat lang kostenlos gibt. Anschließend kommt es zu Gebühren von 11,99 Euro monatlich. Sobald das Abo abgeschlossen ist, steht das komplette Programm von DAZN mit der Serie A, , , , , NFL, NBA und vielen weiteren Sportarten jederzeit zur Verfügung.

Die Streams können am Smart-TV über die DAZN-App oder am PC und MacBook einfach abgespielt werden. Auch für Tablets und Smartphones können die Apps kostenlos im App Store und Google Play Store geladen werden.

Zusätzlich ist es über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick möglich, die Partie entspannt am TV zu verfolgen. Wer einen Google Chromecast besitzt, kann mit einer WLAN-Verbindung auch das Video vom Smartphone über das Chromecast-Symbol an den TV senden.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: DAZN zeigt die Highlights der Partie

Solltet Ihr die Partie verpasst haben oder sie euch noch einmal in Ruhe ansehen wollen, seid Ihr mit DAZN gut versorgt. Der Streamingsdienst stellt Euch die Highlights der Partie bereits kurz nach Abpfiff zur Verfügung.

Jedem DAZN-Kunden steht dieser Clip mehrere Tage zur Verfügung. Zudem könnt Ihr Euch die Partie auch über die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte führen. Somit könnt Ihr bequem, wann immer es Euch passt, die spektakulärsten Aktionen von Cristiano Ronaldo und seinen Kollegen ansehen.

Wer sich fragt, wie die 11,99 Euro monatlich für DAZN bezahlt werden können, dem bieten wir hier eine Übersicht über die möglichen Zahlungsmethoden. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es mehr Informationen zum Probemonat von DAZN.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Der LIVE-TICKER zum heutigen Spiel

Ihr könnt die Supercoppa nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf dem Laufenden.

Damit verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung. Doch auch wer das Live-Bild vor sich hat, der kann mit dem LIVE-TICKER und den Zahlen und Statistiken, die dieser für Euch präsentiert, seinen Abend ergänzen.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff könnt Ihr den Ticker auf Goal.com verfolgen. Zudem findet Ihr den Ticker in der kostenlosen Goal-App für iOS und Android.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Die Aufstellungen

Juventus Turin (insgesamt 153 Spiele) Lazio Rom 82 Siege 35 36 Remis 36 35 Niederlagen 82 273 Tore 169

JUVENTUS TURIN VS. LAZIO ROM... ... im TV sehen / ... im LIVE-STREAM sehen DAZN ... im LIVE-TICKER verfolgen Goal.com ... in den Highlights sehen DAZN

