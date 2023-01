Juventus Turin droht Millionenstrafe - Cristiano Ronaldo will klagen

Juventus Turin droht noch mehr Ungemach. Nach dem heftigen Punktabzug wegen Bilanzfälschung könnte eine gewaltige Geldstrafe folgen.

WAS IST PASSIERT? Der Skandal um gefälschte Bilanzen könnte für Juventus Turin noch weitere drastische Folgen haben. Laut der spanischen Zeitung AS droht neben dem bereits verhängten Abzug von 15 Punkten auch noch eine Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Euro. Zudem könnte beteiligte Spieler nachträglich gesperrt werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Alten Dame war in der vergangenen Woche in einem Berufungsverfahren vom nationalen Verband FIGC 15 Punkte für die laufende Saison abgezogen worden. Die Ermittler sahen es als erwiesen an, dass Juve während der Corona-Pandemie Gehälter schwarz ausbezahlt hatte, um die Bilanzen zu schönen. Außerdem soll der italienische Rekordmeister Transfers genutzt haben, um die Finanzberichte künstlich aufzubessern. Juve kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Allerdings drohen dem Klub nun noch weitere Sanktionen. So steht eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro im Raum, zudem können Spieler, die die damalige Vereinbarung mit dem Klub unterschrieben haben, mindestens einen Monat gesperrt werden. Zu den Profis gehören etwa der heutige Römer Paulo Dybala, Weston McKennie, Leonardo Bonucci, Wojciech Szczesny, Adrien Rabiot und Juan Cuadrado.

Die Vereinbarung nicht unterschrieben hatte damals Cristiano Ronaldo, doch auch der Portugiese ist immer noch ein zentraler Faktor bei Juve. Denn den Berichten zufolge schuldet der Klub seinem ehemaligen Superstar weiterhin knapp 20 Millionen Euro Gehalt. In einem "geheimen Brief" soll der Verein Ronaldo zugesichert haben, die Gehälter, auf die er verzichtet hat, nachzuzahlen, auch wenn er den Klub verlassen sollte - was 2021 schließlich geschah.

WIE GEHT ES WEITER? Da Juve aber bis heute nicht bezahlt hat, erwägen Ronaldos Anwälte laut La Repubblica eine Zivilklage, deren erste Anhörung am 27. März stattfinden würde. Wie Libero berichtet, will CR7 daher zuvor nach Turin reisen, um sicherzustellen, dass er die ausstehende Summe erhält.

