Juventus Turin: Andrea Cambiaso kommt von CFC Genua

Juventus Turin verpflichtet Andrea Cambiaso von CFC Genua. Der junge Linksverteidiger ist eine Investition in die Zukunft.

Bei Juventus Turin steht nach Angel Di Maria und Paul Pogba der dritte Sommer-Neuzugang fest. Nach Informationen von GOAL und SPOX wechselt Andrea Cambiaso von Serie-A-Absteiger CFC Genua zur Alten Dame. Die Ablösesumme für den 22 Jahre alten Abwehrspieler soll bei vier Millionen Euro liegen. Zudem erhält Genua den rumänischen Linksverteidiger Radu Dragusin.

Juventus, das vom Potenzial des Spielers überzeugt ist, setzte sich im Werben um den italienischen U21-Nationalspieler gegen Inter Mailand durch. Seine Qualitäten zeigte Cambiaso in der vergangenen Saison.

Obwohl diese für CFC Genua schlecht verlief und mit dem Abstieg in die Serie B endete, zeigte Cambiaso bei seinen 26 Einsätzen gute Leistungen. Am zweiten Spieltag erzielte er bei der 1:2-Heimniederlage gegen Napoli sein erstes und bisher einziges Tor in der Serie A.