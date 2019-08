Juventus: Cristiano Ronaldo erklärt Ursprung seines "Siii"-Jubels

Ein Sprung, ein Schrei: Wenn Cristiano Ronaldo ein Tor schießt, wissen Alle, was passiert. Jetzt erklärt "CR7", wo der "Siii"-Jubel herkommt.

Cristiano Ronaldo vom italienischen Meister Juventus hat den Ursprung seines ikonischen "Siii"-Jubels verraten. In einem Interview mit soccer.com erklärte der fünfmalige Weltfußballer, dass das Feierritual per Zufall und als natürliche Reaktion entstand.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

So kann sich Ronaldo nicht genau erklären, wie der Jubel zustande kam. "Es war, als wir in den USA gegen Chelsea gespielt haben und ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kam", erinnert sich der ehemalige Real-Star und führte fort: "Ich habe getroffen und es kam einfach raus. Es war völlig natürlich, um ehrlich zu sein."

Cristiano Ronaldo über seinen ikonischen Jubel: "Ich habe gesehen, dass die Fans es mochten"

Nach dem Vorbereitungsspiel mit im Sommer 2013 wurde der "Siii"-Schrei gepaart mit einem Sprung und einer breitbeinigen Landung zu Ronaldos Torritual. "Danach merkte ich, dass ich es genoss und begann es häufiger zu machen. Ich habe gesehen, dass die Fans es mochten und sich daran erinnerten, also habe ich es weiter gemacht", erklärte der Angreifer.

via GIPHY

Mittlerweile ist Ronaldos Jubel zu seinem Markenzeichen geworden und sowohl Fans als auch Spieler versuchen immer wieder, ihn zu imitieren. Auch nach seinem Wechsel für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus führt der Portugiese den Ritus weiter.

Mit der Alten Dame hofft Ronaldo in diesem Jahr erneut viele Tore bejubeln zu können. Das große Ziel bleibt für den 34-Jährigen dabei sein sechster Champions-League-Titel. In der abgelaufenen Spielzeit kam Ronaldo auf insgesamt 28 Treffer in 43 Pflichtspielen für Juve.