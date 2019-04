Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zum CL-Vierteflinale

Im Rückspiel des CL-Viertelfinals gastiert Ajax Amsterdam bei Juventus Turin. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Im Viertelfinale der trifft auf Amsterdam. Anstoß des Rückspiels ist am Dienstag, den 16. April um 21 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Im Hinspiel zwischen Ajax und Juve am vergangenen Mittwoch gab es keinen Sieger (1:1). Während die Bianconeri zunächst durch ein Kopfballtor von Superstar Cristiano Ronaldo in Führung gegangen waren, gelang Ajax bereits 30 Sekunden nach Anpfiff der zweiten Halbzeit der Ausgleichstreffer durch David Neres.

Juventus-Coach Massimiliano Allegri hat derweil mit einigen Personalsorgen zu kämpfen. Im Rückspiel hofft der Trainer nun auf die Rückkehr des deutschen Nationalspielers Emre Can, der zuletzt aufgrund einer Knöchelverletzung pausieren musste.

Welches Team sichert sich nun den Einzug in das Halbfinale der Champions League?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Champions-League-Viertelfinale zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald diese feststehen.

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam: Das CL-Viertelfinale im Überblick

Duell Juventus Turin - Ajax Amsterdam Datum Dienstag, 16. April 2019 | 21:00 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam heute live im TV sehen: Geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für diejenigen, die das Kräftemessen zwischen Juve und Ajax kostenlos im Free-TV verfolgen möchten: Die Champions League ist in dieser Spielzeit nicht mehr im frei empfangbaren TV zu sehen. Weder ARD noch ZDF , Sat1 oder RTL dürfen LIVE-Bilder aus der Königsklasse zeigen.

Folglicha steht auch für die Begegnung in Turin am heutigen Dienstag fest: Juve vs. Ajax wird wird nicht kostenlos im Free-TV übertragen.

Zeigt Sky das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam?

Die Übertragungsrechte der Champions League werden seit der aktuellen Saison mittels eines ausgeklügelten Picking-Systems zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streaminganbieter DAZN aufgeteilt.

Im Fall der heutigen Partie steht fest: Das Rückspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam wird nicht bei Sky, sondern bei DAZN ausgestrahlt.

Beim Bezahlsender Sky ist es folglich nur möglich, einige Ausschnitte der Begegnung in der Konferenzschaltung zu sehen. Um die vollen 90 Minuten live mitverfolgen zu können, muss man daher auf den LIVE-STREAM von DAZN zurückgreifen. Sämtliche Informationen hierzu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt.

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wie bereits erwähnt, wird die Partie zwischen Juventus und Ajax nicht bei Sky gezeigt, sondern via LIVE-STREAM bei DAZN . Der Streamingdienst hat das Spiel live und in voller Länge sowie im Re-Live im Angebot.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits rund 15 Minuten vor Spielbeginn - also gegen 20.45 Uhr. Moderator Alex Schlüter versorgt Euch dabei zunächst mit allen wissenswerten Informationen rund um die Begegnung zwischen Juve und Ajax. Sobald der Ball rollt, kommentieren Sebastian Kneißl und Experte Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Turin.

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt man lediglich ein Abonnement bei DAZN. Dieses Abo könnt Ihr zunächst im Rahmen eines Probemonats kostenlos ausprobieren. Im Anschluss kostet die Mitgliedschaft, welcher jederzeit problemlos und mit wenigen Klicks wieder gekündigt werden kann, 9,99 Euro im Monat.

Juve vs. Ajax live im Stream auf DAZN sehen - hier geht's direkt zum Gratismonat!

Die zugehörige DAZN-App bekommt Ihr im Google-Play-Store oder App-Store und kann auf das Smartphone, Tablet, PC oder MacBook installiert werden.

Darüber hinaus ist die App auf den meisten Smart-TVs verfügbar. Herkömmliche Fernsehgräte können mithilfe des Amazon Fire TV Sticks eine Übertragung der LIVE-STREAMS in Großbild-Format ermöglichen.

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam: Die Highlights der Partie

Wer das Spiel verpasst hat, kann sich im Nachgang die Höhepunkte der Begegnung ansehen. Auch hierfür ist DAZN die beste und schnellste Anlaufstelle.

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff stellt der Streaminganbieter den Highlight-Clip online. Sofern Ihr ein Abo bei DAZN besitzt, stehen Euch nicht nur die Highlights zu Juve vs. Ajax, sondern das komplette Live-Angebot zur Verfügung. Hier gelangt Ihr direkt zum kostenlosen Gratismonat.

Neben den Live-Spielen und Highlights der Champions League, habt Ihr somit auch Zugriff auf die Premier League, , oder NFL, NBA und Boxsport. Das komplette DAZN-Programm könnt Ihr hier abrufen .

Mit dieser Aufstellung geht Juventus Turin in die Partie:

Szczesny - de Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Pjanic, Matuidi, Can - Dybala, Bernardeschi, Ronaldo

Ajax Amstedam bietet folgende Aufstellung auf:

Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui - Schöne, Van de Beek, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Bank: Varela, Sinkgraven, Huntelaar, Mahallan, Dolberg, De Wit, Ekkelenkamp

Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam: Das CL-Viertelfinale im LIVE-TICKER

Wer den CL-Kracher am Dienstagabend weder im TV noch per LIVE-STREAM verfolgen kann, muss natürlich trotzdem nicht in Gänze auf das Spielgeschehen in Turin verzichten. Beim LIVE-TICKER von Goal zu Juve vs. Ajax bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Bereits rund 20 Minuten vor Spielbeginn erfahrt Ihr dort sämtliche wissenswerten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei entscheidende Szenen vom Spiel.