Champions League: Juventus hofft auf Einsatz von Emre Can gegen Ajax Amsterdam

Juventus darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz von Emre Can gegen Ajax in der Champions League machen. Trainer Allegri zeigte sich zuversichtlich.

Italiens Rekordmeister hofft auf einen Einsatz von Nationalspieler Emre Can am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) im Viertelfinalrückspiel der gegen Amsterdam. "Emre Can geht es viel besser", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri.

Der Ex-Münchner und -Leverkusener hatte sich vor Wochenfrist im Ligaspiel gegen (2:1) am rechten Knöchel verletzt. "Die Therapie zur Behandlung der Knöchelverletzung zeigt Resultate", schrieb die Gazzetta dello Sport. Beim 1:2 der Alten Dame am Samstag bei Ferrara fehlte Can noch.

Sowohl Khedira als auch Chiellini mit Wadenproblemen

Allegri wird gegen Ajax voraussichtlich auch auf den 2014er-Weltmeister Sami Khedira verzichten müssen. Khedira, der nach einer Herzoperation im Februar, gegen den AC Milan sein Comeback gefeiert hatte, klagt seit dem Training am Freitag über Wadenprobleme. Auch Abwehr-Ass Giorgio Chiellini ist aufgrund einer Wadenverletzung angeschlagen.

Gegen SPAL verzichtete Allegri auch auf Superstar Cristiano Ronaldo, der für das Spiel gegen Ajax geschont wurde.