Juventus Turin: Kommt Raul Jimenez für Douglas Costa? Maurizio Sarri vergleicht Trainerjob mit Formel 1 - alle News und Gerüchte

Wolves-Stürmer Raul Jimenez soll kommen, während ein Duo wohl gehen kann und Maurizio Sarri vergleicht seinen Job mit der Formel 1. Alle News zu Juve.

Am Montagabend geht es für im Kampf um die Meisterschaft in der gegen den Tabellenvierten (21.45 Uhr im LIVE-TICKER und auf DAZN). Nach dem Unentschieden von Verfolger gegen die (2:2) kann die Alte Dame bei einem Sieg auf acht Punkte davonziehen. Wir zeigen Euch, wo und wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Trotz der Tabellenführung geriet Trainer Maurizio Sarri zuletzt in die Kritik. Der Chefcoach zeigt sich allerdings von den Gerüchten um seine Zukunft unbeeindruckt.

Unterdessen arbeitet Juve wohl bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Dabei soll sich Wolves-Stürmer Raul Jimenez weiterhin im Visier der Italiener befinden. Um den Transfer zu finanzieren, erhalten offenbar zwei Stars die Freigabe.

Außerdem: Der Wechsel von Werder-Talent Eren Dinkci ist vom Tisch und Ante Rebic schießt gegen Federico Bernardeschi und Gonzalo Higuain.

Juventus Turin, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um Juve am Montag findet Ihr hier. ​

Juventus Turin: Kommt Wolverhamptons Raul Jimenez für Douglas Costa?

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin ist offenbar weiterhin an Raul Jimenez (29) von den Wolverhampton Wanderers interessiert. Das berichtet die Tuttosport.

Demnach sollen sowohl Douglas Costa als auch Federico Bernardeschi verkauft werden, um finanzielle Möglichkeiten für einen Transfer zu schaffen.

Zuletzt sollen sowohl als auch PSG Interesse an Costa bekundet haben.



Juventus Turin: Transfer kein Thema - Eren Dinkci bleibt bei

Ende Juni wurde Nachwuchstalent Eren Dinkci (18) von Werder Bremen mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Die Alte Dame strebte eine Leihe mit anschließender Kaufoption an.

Ein Wechsel des Angreifers ist allerdings vom Tisch. Der türkische U19-Nationalspieler rückt zur kommenden Spielzeit in den Kader der Bremer U23 auf und soll an den Profibereich herangeführt werden, wie Sportchef Frank Baumann bestätigte.

"Wir haben mit Eren einen klaren Plan besprochen. Er wird definitiv im Verein bleiben", betonte der ehemalige Profi im Gespräch mit der DeichStube.

Der Aufstieg der Reserve der Grün-Weißen (Regionalliga Nord) sei ein "sinnvoller nächster Schritt in seiner Entwicklung".

Dinkci sorget in der vergangenen U19-Spielzeit mit 22 Toren und zwölf Assists in 20 Bundesligaspielen für Furore. In Bremen steht der Rechtsfuß noch bis 2022 unter Vertrag.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Serie A live

Juventus Turin und Lazio Rom schließen den 34. Spieltag der Serie A mit einem Spitzenspiel ab. Und Ihr könnt live zuschauen! Anstoß im Allianz Stadium ist heute Abend um 21.45 Uhr.



Juventus Turin in der zweiten Liga: Diese Stars gingen 2006 mit in die Serie B

Am 14. Juli 2006 fällte Italiens Fußballverband FIGC ein folgenschweres Urteil: Juventus Turin musste in die zweite Liga - als Folge des Manipulationsskandals 2005/06.

Wir blicken zurück und nehmen den Serie-B-Kader von Juve unter die Lupe.



Juventus-Coach Maurizio Sarri über Angst vor Entlassung: "Wie einen Formel-1-Fahrer zu fragen, ob er Angst davor hat, schnell zu fahren"

Juventus-Trainer Maurizio Sarri hat auf die Diskussionen um seine Zukunft reagiert und sich unbeeindruckt gezeigt. "Ich habe einen Vertrag, den ich auf alle Fälle erfüllen möchte", erklärte der 61-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Top-Spiele gegen Lazio Rom und schob nach: "Mich zu fragen, ob ich mir Sorgen um meine Zukunft mache, ist wie einen Formel-1-Fahrer zu fragen, ob er Angst davor hat, schnell zu fahren."

Sarri sei glücklicher, wenn er "den Atem im Nacken" spüre, das sei schließlich "Teil des Berufs". Es ginge letztlich um die Ergebnisse.

Juve gewann keines der letzten drei Ligapartien und verlor zudem das Finale der Coppa Italia gegen Napoli Mitte Juni. Der Italiener besitzt bei Juve noch einen Vertrag bis 2022. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Sarri seinen Platz bei der Alten Dame unabhängig vom Saisonausgang im Sommer räumen muss.

Der italienische Rekordmeister (77 Punkte) führt fünf Spieltage vor Schluss die Tabelle der Serie A vor Inter Mailand (72 Punkte) an und kämpft aktuell um den neunten Ligatitel in Serie.



Milan-Stürmer Ante Rebic attackiert Juventus-Duo: Gonzalo Higuain und Federico Bernardeschi "weinen zu viel"

Angreifer Ante Rebic von der AC Milan hat gegen die Juventus-Stars Gonzalo Higuain und Federico Bernardeschi geschossen und ihnen zu viel Theatralik nach gegenerischen Fouls unterstellt.

"Irgendwann beim Sieg gegen Juve sagte ich etwas zu Higuain. Ich bin kein Fan von Spielern wie ihm, die groß und stark sind und dennoch drei Minuten liegen bleiben, wenn sie berührt werden", erklärte der Kroate im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport .

Gleiches gelte für Bernardeschi, bei dem er die Partie gegen als Beispiel anführte. Anders sei dagegen Rebics Mitspieler Zlatan Ibrahimovic. "Er muss auch viele Schläge einstecken, steht aber sofort und ohne Wimmern auf. Andere weinen zu viel", betonte der frühere Frankfurter.

