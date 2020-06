Juventus Turin angeblich scharf auf Bremen-Stürmer Eren Dinkci

Werder Bremen könnte mit Eren Dinkci im Sommer ein großes Talent verlieren. Juventus Turin soll angeblich Interesse zeigen.

Der italienische Rekordmeister steht angeblich vor der Verpflichtung des türkischen U19-Nationalspielers Eren Dinkci von . Dies berichtet Sky am Sonntag.

Demnach würde die Alte Dame den 18-jährigen Stürmer, der in der aktuellen Saison in 20 Partien in der U19- 22 Tore erzielt hat, gerne mit einer Kaufoption zunächst ausleihen.

Der Vertrag des Deutsch-Türken beim abstiegsbedrohten Bundesligisten läuft noch bis 2022, auf sein Debüt für die Profis muss Dinkci noch warten.