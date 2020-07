Juventus Turin vs. Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Serie A live

Juventus ist auf besten Wege zur Titelverteidigung, muss nun aber im Härtetest gegen Lazio ran. Goal erklärt Euch, wo das Spiel live gezeigt wird.

und schließen den 34. Spieltag der mit einem Spitzenspiel ab. Und Ihr könnt live zuschauen! Anstoß im Allianz Stadium ist heute Abend um 21.45 Uhr.

Juve steuert die neunte Meisterschaft in Folge an und stand vor dem Spieltag mit sechs Punkten Vorsprung bei fünf verbleibenden Spielen auf Platz eins. Eine Niederlage gegen Lazio würde den Verfolgern jedoch neue Hoffnung liefern.

Lazio war lange Zeit ärgster Konkurrent von Juventus, rutschte jüngst jedoch auf Platz vier ab. Mit drei Punkten heute Abend könnten die Römer sich dennoch noch einmal ins Titelrennen einschalten.

Das Top-Spiel am Montagabend zwischen Juventus und Lazio könnt Ihr live am TV und via LIVE-STREAM verfolgen. Lest Euch hier alle Infos zur Übertragung durch!

Juventus Turin vs. Lazio Rom heute Abend live - das Spiel im Überblick

Partie Juventus Turin - Lazio Rom Datum Montag, 20. Juli 2020 Uhrzeit 21.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Wo wird die Serie A heute Abend im LIVE-STREAM gezeigt?

In , und sind die Meistertitel bereits vergeben. Die Entscheidung in steht allerdings noch aus. Mehr Fans denn je fragen sich deshalb: Wo läuft die Serie A im LIVE-STREAM?

Juventus Turin vs. Lazio Rom: DAZN überträgt das Spiel im LIVE-STREAM

Die Antwort ist eindeutig: Der Streaming-Dienst DAZN zeigt Juventus gegen Lazio im LIVE-STREAM! Die Plattform hat das Duell live und in kompletter Länge im Programm.

Ab 21.30 Uhr könnt Ihr Euch auf DAZN einloggen und den LIVE-STREAM abrufen. Moderator Lukas Schonmüller, Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard führen Euch durch den Abend.

Der LIVE-STREAM steht allen Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Mitglied sein, könnt Ihr Euch noch heute einen Zugang zum Portal besorgen - und das sogar kostenlos!

Die ersten 30 Tage der Mitgliedschaft sind nämlich geschenkt! DAZN übernimmt dafür die Kosten und berechnet erst ab dem zweiten Monat eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich.

Alle weiteren Details zur Registrierung und wie Ihr noch mehr Geld beim Abo einsparen könnt, findet Ihr hier!



Quelle: imago images / gribaudi/imagephoto

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Wo läuft die Serie A heute Abend live im TV?

DAZN ist der exklusive Anbieter der Übertragung - so viel steht fest. Das bedeutet auch, dass kein TV-Sender das Spiel live und in voller Länge zeigt. Doch aufgepasst: Ihr könnt Juventus gegen Lazio dennoch am Fernseher verfolgen. Wie das geht, lest Ihr in diesem Abschnitt.

Juventus Turin vs. Lazio Rom per LIVE-STREAM am TV schauen - so funktioniert's

Den LIVE-STREAM von DAZ N könnt Ihr nicht nur auf mobilen Geräten wie dem Smartphone, Tablet oder Laptop abrufen, sondern auch am Smart-TV. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose DAZN-App auf den Fernseher und loggt Euch mit Eurem Abo ein.

Ihr könnt DAZN sogar mit herkömmlichen TV-Geräten abrufen, indem Ihr Eure Playstation, Xbox One, den Google Chrome Cast oder den Amazon Fire TV Stick verbindet. Hier findet Ihr alle Infos zum Login.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Die Highlights auf Abruf bei DAZN

Bei der späten Anstoßzeit um 21.45 Uhr werden nicht alle Fans live und über die komplette Länge den STREAM einschalten können. Doch keine Sorge, DAZN schneidet die Highlights des Spiels in einem kurzen Video zusammen.

Der Highlight-Clip ist anschließend für alle Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar. Wem die Highlights nicht reichen, kann das Spiel auch jederzeit komplett im Re-Live schauen. Einzige Voraussetzung ist die Mitgliedschaft bei DAZN.

Hier gibt's noch mal alle Infos zur Registrierung.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM, wollt dennoch bestens aus Turin informiert werden? Dann ist Goal genau die richtige Adresse für Euch. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alle Wichtige aus dem Allianz Stadium schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand. Und das alles ist vollkommen kostenlos! Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER zu Juventus vs. Lazio.

Juventus Turin vs. Lazio Rom: Das sind die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

