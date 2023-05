Emotionales Statement: Jude Bellingham wendet sich an die Fans des BVB

Der Engländer kann das Verpassen der Meisterschaft nicht fassen. Für die Fans der Dortmunder gab es viel Lob.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat sich nach der verpassten Meisterschaft mit einem emotionalen Statement an die Fans des BVB gewendet.

WAS WURDE GESAGT? In einem Beitrag auf Instagram schrieb der englische Nationalspieler mit Blick auf das 2:2 gegen Mainz 05 und das damit verlorene Fernduell mit dem FC Bayern: "Für mich persönlich war es niederschmetternd, meine Teamkollegen leiden zu sehen, während ich keinen Einfluss auf den Ausgang nehmen konnte."

Bellingham selbst konnte wegen einer Verletzung nicht auflaufen und saß über die komplette Spieldauer draußen. Was er dabei erlebte, beeindruckte den 19-Jährigen nach eigenen Angaben schwer: "Ich habe noch nie so eine Atmosphäre wie am Samstag erlebt, die ihr Fans kreiert habt, ich hatte die ganzen 90 Minuten eine Gänsehaut, während ich auf der Bank zugeschaut habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Dortmund verspielte mit dem Remis gegen Mainz den Titel. Bellingham, der am Montag zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt wurde, steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Nach dem Schlusspfiff am Samstag vergoss auch er auf dem Rasen des Signal Iduna Park einige Tränen.

Ohne auf sich selbst Bezug zu nehmen, führte er weiter aus: "Hoffentlich kann diese Zuneigung eine neue Ära für den Klub einläuten, in der er jedes Jahr bis zum Schluss um Trophäen mitkämpfen kann. Das ist, was die Stadt und ihre Fans verdienen."

Er könne es "immer noch nicht glauben, wie es gelaufen ist und dass wir es nicht über die Linie gebracht haben."

WIE GEHT ES WEITER? Es wird erwartet, dass Bellinghams Transfer zu Real Madrid in dieser Woche verkündet wird. Mehrere Medien berichteten dies zuletzt übereinstimmend. Man habe die Konzentration auf das Meisterschaftsfinale nicht stören wollen, hieß es bereits in der vergangenen Woche.

Dortmund, so heißt es, werde durch den Verkauf des Teenagers 100 Millionen Euro Ablöse einnehmen. Dazu sollen Bonuszahlungen von bis zu 25 Millionen Euro kommen.