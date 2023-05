Bundesliga: BVB-Star Jude Bellingham zum Spieler der Saison gewählt

Denkbar knapp verpasste Bellingham mit dem BVB den Meistertitel. Die Wahl zum Spieler der Saison ist wohl nur ein kleiner Trost.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund ist zum "Bundesliga-Spieler der Saison 2022/23" gewählt worden. Der 19-Jährige erhielt bei der Wahl zum "Team der Saison" die meisten Stimmen.

Abgestimmt hatte ein Gremium aus Fans, Vereinen und Experten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham, der die Borussia im Sommer wahrscheinlich in Richtung Real Madrid verlassen wird, kam in der am Samstag beendeten Saison in 31 Einsätzen auf 8 Tore und 4 Vorlagen. Dazu bestritt er die viertmeisten Zweikämpfe aller Spieler (849) und gewann die meisten überhaupt (482 gewonnene Duelle, 57 Prozent Zweikampfquote).

Am 14. Spieltag war er mit 19 Jahren und 80 Tagen der jüngste Spieler überhaupt, der 75-mal im deutschen Oberhaus zum Einsatz kam.

WAS WURDE GESAGT? "Das kann ich gar nicht glauben. Vielen Dank an alle, das ist eine große Freude für mich. Diese Art von Auszeichnung geht eigentlich immer an die Spieler, die die meisten Tore schießen und die meisten Assists geben", erklärte Bellingham auf der Vereinshomepage: "Ich freue mich sehr, dass die Fans abgestimmt haben und es ihnen offensichtlich gefallen hat, mich spielen zu sehen. Das ist wahrscheinlich eine der Auszeichnungen, auf die ich am meisten stolz bin, seit ich in diesem Verein spiele."

Nach drei Jahren in Dortmund zeichnet sich mittlerweile ein Wechsel nach Spanien ab : Im Gespräch ist eine Ablöse von 100 Millionen Euro plus Boni.

Bellingham soll sich Sonntag bereits von Vereinsmitarbeitern verabschiedet und Geschenke verteilt haben.