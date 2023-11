"Er hat ein paar wundervolle Qualitäten": Diese drei Real-Legenden erkennt Roberto Carlos in Jude Bellingham wieder

Bellinghams Start bei Real war herausragend. Roberto Carlos vergleicht ihn bereits mit einigen ganz großen Namen des Klubs.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Weltklasse-Linksverteidiger Roberto Carlos hat Real Madrids Mittelfeldstar Jude Bellingham mit drei Legenden der Königlichen verglichen.

WAS WURDE GESAGT? "In manchen Momenten erinnert er mich an Zizou (Zinédine Zidane, d. Red.), dann spielt er eher ein bisschen wie Raúl", sagte Carlos bei JohnnyBet.com.

Zudem habe Bellingham die "Intelligenz von Fernando Redondo. Er hat ein bisschen etwas von jedem dieser Spieler. Dennoch sage ich immer, dass jeder Fußballer seinen eigenen Spielstil hat. Und er hat ein paar wundervolle Qualitäten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Carlos spielte von 1996 bis 2007 für Real, gewann mit den Madrilenen unter anderem dreimal die Champions League. Sowohl mit Zidane als auch mit Raúl und Redondo stand der heute 50-Jährige gemeinsam für Real auf dem Platz.

Bellingham indes war im Sommer für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt. In seinen ersten 14 Pflichtspielen für Real sind dem 20-jährigen Engländer schon 13 Tore und drei Assists gelungen.