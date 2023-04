José Mourinho reagiert auf Verbalattacke von Antonio Cassano: "Er hat Spaß, die anderen arbeiten ernsthaft"

Roma-Trainer José Mourinho kontert die Verbalattacke von Antonio Cassano auf seine bekannte Art und Weise.

WAS IST PASSIERT? José Mourinho hat in typischer Manier auf die Verbalattacke von Antonio Cassano reagiert. Dieser hatte sich deutlich gegen eine mögliche Rückkehr des derzeitigen Trainers der AS Rom zu Real Madrid ausgesprochen.

WAS WURDE GESAGT? "Jeder darf seine eigenen Vorlieben haben und Kritik äußern, aber bei anderen, wie Antonio, ist es anders: Er hat Spaß, die anderen arbeiten ernsthaft", sagte Mourinho am Samstag nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Turin.

Anschließend ging Mourinho auf den sportlichen Werdegang von Cassano, der unter anderem für die Roma, Real Madrid, Inter Mailand und AC Milan spielte, ein. "In Madrid erinnert man sich an ihn wegen seiner Jacke, mit der Roma hat er einen Superpokal gewonnen, ohne zu spielen, mit Inter hat er nicht einmal den Lombardei-Pokal gewonnen. Sie wissen, was ich mit Inter, Real Madrid und Roma gewonnen habe. Er mag ein Problem mit mir haben, aber ich habe kein Problem mit ihm", sagte "The Special One".

WAS IST DER HINTERGRUND? Cassano hatte Mourinho unter anderem vorgeworfen, dass sich dieser "einen Scheiß für Fußball" interessieren würde. Seiner Meinung nach sei der Portugiese auch nicht die richtige Besetzung für den Trainerposten bei den Königlichen: "Er kann zu Real Madrid zurückkehren, wenn (Carlo; Anm. d. Red.) Ancelotti nicht weitermacht. Aber wenn die Blancos einen Trainer wollen, werden sie Mourinho nicht für ihr neues Projekt anrufen."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty/GOAL

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cassano gewann neben dem angesprochenen Superpokal einen weiteren mit Milan. Mit letzterem Verein holte der ehemalige Stürmer dazu den Scudetto, den spanischen Meistertitel sicherte er sich mit Real Madrid. Für die Königlichen erzielte er in 19 Spielen jedoch lediglich zwei Tore.

Mourinho führte die Madrilenen während seiner Amtszeit zwischen 2010 und 2013 zu einer Meisterschaft und einem Pokalsieg.