"Ich wünsche mir, dass er kommt": Jordi Alba hofft auf Wiedervereinigung von Luis Suárez und Lionel Messi bei Inter Miami

Geht es nach Jordi Alba, heuert sein alter Barcelona-Kamerad Luis Suárez bald ebenfalls in Miami an.

WAS IST PASSIERT? Jordi Alba hofft auf einen Transfer von Luis Suárez (Grêmio) zu Inter Miami. Der Starstürmer wäre nach Alba, Lionel Messi und Sergio Busquets der vierte Ex-Spieler des FC Barcelona beim MLS-Klub aus Florida.

WAS WURDE GSAGT? Alba sagte: "Er ist bei seinem Verein ein wichtiger Spieler und steht dort unter Vertrag. Das ist eine Entscheidung, die der Klub, der Trainer und Luis treffen müssen. Ich werde mich da nicht einmischen, aber ich wünsche mir, dass er kommt."

Suárez sei "ein toller Freund" und "großartiger Spieler", so Alba weiter: "Er würde uns sicher helfen." Die beiden spielten von 2014 bis 2020 gemeinsam für Barcelona und gewannen unter anderem die Champions League.

WAS IST DER HINTERGRUND? Spekulationen um einen Transfer von Suárez nach Miami kursieren seit längerer Zeit. Sie bekamen in der vergangenen Woche neue Nahrung, als Inters Trainer Tata Martino öffentlich bestätigte, dass man über einen Transfer des 36-Jährigen nachdenke.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Suárez ist noch bis Ende 2024 an Grêmio gebunden. In dieser Saison erzielte der Stürmer in 44 Partien 18 Tore. Dazu lieferte er noch 13 Vorlagen.