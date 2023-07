"Die Seifenoper ist zu Ende!" Gremio bestätigt, dass Luis Suarez nicht zu Lionel Messi und Inter Miami wechselt

Luis Suarez wird in absehbarer Zeit nicht zu Lionel Messi und Inter Miami wechseln, da Gremio die Transfer-"Seifenoper" für beendet hält.

WAS IST PASSIERT? Uruguay-Legende Luis Suarez hat für heftige Spekulationen über seine Zukunft gesorgt. Es wird vermutet, dass er der jüngste Neuzugang beim MLS-Verein Inter Miami werden könnte. Seine ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba haben sich bereits auf den Weg nach Florida gemacht. Suarez steht jedoch noch bis zum Jahresende in Brasilien unter Vertrag - und es wird erwartet, dass dieser Vertrag auch eingehalten wird.

WAS WURDE GESAGT? Gremio-Trainer Renato Portaluppi sagte gegenüber SporTV auf die Frage nach den Suarez-Gerüchten: "Ich habe über diese mexikanische Seifenoper gesprochen, aber diese mexikanische Seifenoper endete gestern. Zweifelsohne ist es eine Erleichterung für ihn, für den Verein und für die Fans. Er wird bis Dezember bei uns bleiben. Seine Anwesenheit ist auf und neben dem Spielfeld sehr wichtig. Er hat uns sehr geholfen und ich hoffe, dass er uns auch weiterhin helfen kann."

WAS IST DER HINTERGRUND? Suarez, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, hat im Dezember 2022 einen Zweijahresvertrag bei Gremio unterschrieben. In 31 Spielen hat er 16 Tore für den brasilianischen Klub erzielt, und der ehemalige Stürmer von Liverpool und Barça ist weiterhin in guter Form.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Ein Wechsel nach Miami könnte für Suarez immer noch in Frage kommen, wenn er bereit ist, bis 2024 zu warten. Denn der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Messi hat einen Vertrag mit dem von David Beckham geführten Verein abgeschlossen, der ihn mindestens bis zum Ende der MLS-Saison 2025 in den Vereinigten Staaten hält - mit der Option auf eine Verlängerung bis 2026.