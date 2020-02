FC Arsenal hat angeblich großes Interesse an Jonathan Tah von Bayer Leverkusen

Jonathan Tah hat in Leverkusen zwar noch langfristig Vertrag, könnte aber wohl im Sommer wechseln dürfen. Buhlt Arsenal um den Verteidiger?

Der will sich offenbar um Innenverteidiger Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen bemühen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach steht der deutsche Nationalspieler bei den Gunners ganz oben auf der Wunschliste. Tah könnte in London als neuer Abwehrchef eingeplant sein.

: Darf Tah im Sommer für 40 Millionen Euro gehen?

Zudem schreibt die Sport Bild, dass Tah in seinem bis 2023 datierten Vertrag in Leverkusen eine Klausel eingebaut haben soll, die ihm erlauben würde, im kommenden Sommer für 40 Millionen Euro zu wechseln. Allerdings müsse die Klausel noch vor dem Start der EM am 12. Juni aktiviert werden.

Ob ein Abgang Tahs nach London vorstellbar wäre, hängt indes wohl davon ab, ob sich Leverkusen für die qualifiziert. Sollte dies der Fall sein, würde der 24-Jährige die Werkself wohl kaum in Richtung Arsenal verlassen, das als Tabellenzehnter der Premier League aktuell sogar um die Qualifikation für die bangen muss.