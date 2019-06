Diego Simeone baut bei Joao Felix auf Entwicklungsmöglichkeiten bei Atletico Madrid

Ein Wechsel von Joao Felix von Benfica zu Atletico Madrid steht im Raum. Atleti-Trainer Diego Simeone würde denn Transfer befürworten.

Der Trainer von , Diego Simeone, findet, dass eine Verpflichtung von Mega-Talent Joao Felix perfekt zur Philosophie seines Vereins passen würde. "Wenn wir zurückschauen, hat Atletico junge Spieler gekauft, um sie hier zu entwickeln", sagt der Coach Fox Sports Argentina. Berichten zufolge steht der Zweite der Primera Division kurz vor einem Kauf des Stürmers von Benfica Lissabon.

"Wir wollen einen talentierten Jungen, der Ideen aufnehmen kann", erzählte Simeone – und ist überzeugt, dass sich der 19-jährige Felix bei Atletico hervorragend einfügen würde. Vor wenigen Tagen berichteten Goal und SPOX über das Interesse der Rojiblancos, am Montag dementierte Benfica allerdings noch eine Einigung.

Atletico Madrid: Diego Simeone ist bereit, sein System für Joao Felix zu ändern

"Es ist mit (Jan) Oblak, (Jose) Gimenez, Lucas Hernandez passiert, als sie von Jugendmannschaften zu uns kamen – oder auch (Antoine) Griezmann", zählte Simeone einige Beispiele aus der Vergangenheit auf. Das jüngste Beispiel dürfte Rodrigo sein, der vor einem Jahr für 25 Millionen Euro vom kam und den Verein nun für 70 Millionen Euro in Richtung FC Bayern München oder Manchester City wohl verlassen wird.

Für die neue Generation an Spielern, die Atletico kaufen will, würde Simeone auch das System des Champions-League-Achtelfinalisten ändern: "Sollten Joao Felix und weitere Spieler mit anderen Merkmalen kommen, als wir sie vorher hatten, dann werden wir anders spielen müssen. Wir werden im Training sehen, worauf es hinauslaufen will", kündigte der Argentinier an. Einfach werde das nächste Jahr für 'El Cholo' aber nicht: "Es ist klar, dass dieses Jahr eines der kompliziertesten seit meiner Ankunft sein wird", sagte er.