Atletico Madrid macht Manchester City Konkurrenz im Rennen um Benficas Joao Felix

Nach Manchester City ist nun auch Atletico in den Poker um Benficas Joao Felix eingestiegen. Dabei will der Klub mit einer Einsatzgarantie punkten.

steigt nach Informationen von Goal und SPOX ins Rennen um Offensivtalent Joao Felix von ein. Dabei machen die Spanier vor allem dem englischen Meister Konkurrenz.

Trotz finanziellen Nachteilen gegenüber den Citizens rechnet sich Atletico bei Joao Felix gute Chancen aus. Grund dafür soll vor allem sein, dass die Rojiblancos dem Stürmer aller Voraussicht nach mehr Spielzeit bieten können als das Guardiola-Team. Außerdem hat Atletico sowohl gute Beziehungen zu Felix-Berater Jorge Mendes als auch zu Benfica, dem aktuellen Klub des Youngsters.

Joao Felix als Ersatz für Antoine Griezmann?

Auch die Möglichkeit, unter Trainer Diego Simeone zu arbeiten, könnte ein Argument für die Madrilenen sein. So ist man in Spaniens Hauptstadt zuversichtlich, Felix für weniger als die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro verpflichten zu können.

Bei Atletico könnte Felix den scheidenden Antoine Griezmann ersetzen, der bereits seinen Abgang verkündet hat und sich immer wieder beim FC Barcelona ins Gespräch bringt.

Joao Felix: 20 Tore und elf Assists in der Premierensaison

Neben Atletico und Manchester City sollen auch , und Juventus an dem portugiesischen Nationalspieler interessiert sein. Der englische Triple-Sieger City soll sich sogar bereits mit Felix-Berater Mendes getroffen haben.

Felix sorgte bei Benfica in seiner ersten Saison als Profi mit 20 Toren und elf Assists in 43 Spielen für Aufsehen. Im Halbfinale der gegen die feierte der 19-Jährige in der vergangenen Woche außerdem sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft.