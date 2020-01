Leihe innerhalb der Leihe: Real-Verteidiger Jesus Vallejo wechselt von Woverhampton nach Granada

Innenverteidiger Jesus Vallejo, der seit Sommer 2019 von an die ausgeliehen war, wird für die Rückrunde an den FC Granada weiterverliehen.

Die Wolves bestätigten den sogenannten "Sub-Loan", eine Leihe innerhalb der Leihe, am Freitag via Twitter, und auch Real Madrid verkündete die neue Vereinbarung offiziell.

Jesus Vallejo will spend the rest of the season on loan at @GranadaCdeF.



All the best for the future, Jesus!



