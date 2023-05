Jan Age Fjörtoft ätzt gegen Bayern-Boss Oliver Kahn: "Bei BMW wird auch keiner Boss, weil er gut BMW fahren kann"

Jan Age Fjörtoft ist kein von Oliver Kahn als Vorstandsboss des FCB. Das stellte der Norweger nochmal klar.

WAS IST PASSIERT? Vorstandschef Oliver Kahn ist von TV-Experte Jan Age Fjörtoft im "Doppelpass" von Sport1 scharf kritisiert worden. Die Legende von Eintracht Frankfurt hatte vor wenigen Wochen zuerst von den angeblichen Zweifeln an dem einstigen Torhüter innerhalb der Führungsetage des FC Bayern München berichtet.

WAS WURDE GESAGT? Der Norweger warf Kahn indirekt fehlende Qualifikation für sein Amt beim deutschen Rekordmeister vor. "Wir vergessen, was Oliver Kahn ist. Er ist CEO von einer der größten deutschen Marken", leitete Fjörtoft ein und betonte: "Nur weil er mal ein guter Torwart war, heißt das nicht, dass Kahn auch ein guter CEO ist. Bei BMW wird auch keiner Boss, weil er gut BMW fahren kann. Man kann Kahn auch nicht mit Uli Hoeneß vergleichen, der den Verein mit 27 Jahren aufgebaut hat."

WAS IST DER HINTERGRUND? Fjörtoft, der über ein großes Netzwerk verfügt und zum Beispiel schon vor dieser Saison vom inzwischen bestätigten Interesse des FC Bayern an Erling Haaland berichtet hatte, sprach auch über sein Verhältnis zu Kahn. Dieser hatte den 56-Jährigen nach dessen Tweet im April, in dem er Kahns Abberufung als "eine Frage der Zeit" bezeichnet hatte, in einem Statement "irgendeinen Twitterer" genannt.

"Ich habe zweimal gegen Oliver Kahn gespielt und dabei zwei Tore gemacht. Er weiß schon meinen Namen. Aber ich kann damit gut leben. Ich wurde von Rudi Völler auch schon mal als einer aus der Muppet-Show bezeichnet - das jetzt war mein Durchbruch", erklärte Fjörtoft augenzwinkernd.

An seinen Informationen, dass sich der FC Bayern nach einer Alternative zu Kahn umschaue, hält der frühere Stürmer zudem fest: "Ich weiß nicht, ob Kahn bei Bayern bleibt, aber ich weiß, dass Bayern einen anderen Kandidaten sucht. Und das kann man dann interpretieren, wie man will. Ich bin kein untersuchender Journalist, aber ich rede mit wahnsinnig vielen Menschen. Und ich glaube, es hat sich gezeigt, dass sich alles bestätigt hat, seitdem ich diesen Tweet abgesetzt habe."

Darüber hinaus verteidigte Fjörtoft seine Annahme, dass Axel Hellmann von der SGE als Nachfolge-Kandidat galt. "Ich stehe zu 100 Prozent dazu, dass Hellmann ein heißerer Kandidat war, als man geglaubt hat, dass man konkret über den Job geredet hat", sagte er. Der gelernte Jurist hatte kurz nach einem Fjörtoft-Tweet jeglichen Austausch mit den Münchnern dementiert.

WIE GEHT ES WEITER? Mit Blick auf die Aufsichtsratssitzung am 30. Mai, bei der über die Zukunft von Kahn und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic abgestimmt wird, sprach Fjörtoft von einer "interessanten Versammlung, dann wird man sehen".