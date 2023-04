FC Bayern - Aus von Oliver Kahn und Comeback von Uli Hoeneß? Spekulationen um FCB-Beben

Nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City soll über Konsequenzen in der Bayern-Führung nachgedacht werden.

WAS IST PASSIERT? Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn steht beim FC Bayern München intern offenbar zur Disposition. Nachdem TV-Experte Jan Aage Fjörtoft am Donnerstagmorgen entsprechende Mutmaßungen aufgestellt hatte, berichtet auch die Bild von Diskussionen über die Zukunft Kahns.

WAS WURDE GESAGT? Ein vorzeitiges Ende des Vorstandsvorsitzenden beim FC Bayern sei laut der Boulevard-Zeitung nicht ausgeschlossen. Fjörtoft hatte bei Twitter zuvor von einem "laufenden Verfahren" geschrieben. Demnach sei es nur "eine Frage der Zeit", bis Kahn von seinem Amt entfernt werde. Er habe es seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 verpasst, "die Mitglieder zu überzeugen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Zuge des Viertelfinal-Rückspiels der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (1:1) wurde Kahn genau wie die gesamte Klub-Führung von der aktiven Fanszene in der Südkurve angegriffen. "Ziele dürfen verfehlt werden, Werte nicht! Führungspolitik hinterfragen!", prangte auf einem riesigen Spruchband. Auf einem anderen hieß es: "Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute."

Kahn hinterfrage sich nach eigener Auskunft "permanent", mit seinem Gemütszustand mache die Kritik der Fans aber "nicht viel". Vorgeworfen werden der Klub-Führung vor allem die Umstände des Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sowie eine verfehlte Kaderplanung. Der Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer wurde nicht entsprechend kompensiert. Nach dem Aus in der Champions League und dem DFB-Pokal hat der FC Bayern nur mehr Chancen auf einen Titel. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund in der Bundesliga beträgt nur zwei Punkte.

WIE GEHT ES WEITER? Als langfristigen Nachfolger für Kahn bringt Fjörtoft Ex-Kapitän Philipp Lahm (39) ins Gespräch, der aktuell als Chef des Organisationskomitees für die EM 2024 in Deutschland fungiert. Interimistisch könnte Präsident Herbert Hainer Kahn beerben, aber auch eine Rückkehr von Uli Hoeneß ins operative Geschäft sei denkbar. Nach vielen Jahren als Manager und Präsident fungiert der 71-Jährige seit 2019 als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied.