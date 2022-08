James Rodriguez bietet sich dem FC Valencia an: "Ich würde zu Fuß kommen"

James Rodriguez will zurück auf die europäische Fußballbühne - und bot sich nun dem FC Valencia an.

James Rodriguez, ehemaliger Spieler des FC Bayern München, hat sich dem FC Valencia angeboten. Der Mittelfeldspieler des katarischen Klubs Al-Rayyan SC will offenbar zurück auf die europäische Fußballbühne.

Der Kolumbianer betonte im Interview mit El Chiringuito, angesprochen auf einen möglichen Transfer nach Valencia: "Das wäre nicht schlecht, aber ich weiß von nichts. Wenn es für jetzt wäre, würde ich zu Fuß kommen. Andererseits: Wenn ich zu Fuß komme, komme ich zu spät, weil der Transfermarkt dann schon zu ist (lacht). Es ist ein großartiger Klub mit guten Fans."

James bald Zuspieler für Edinson Cavani?

Zuletzt wechselte schon ein anderer Südamerikaner mit großer europäischer Vergangenheit zum FC Valencia: Edinson Cavani. Wenn Valencia "jemanden will, der Cavani bedient – hier bin ich", so James weiter. Medienberichten zufolge soll sein Berater Jorge Mendes zuletzt bereits mit Al-Rayyan über einen vorzeitigen Abgang verhandelt haben. James steht in Katar noch bis 2024 unter Vertrag.

Der 31-Jährige war von 2017 bis 2019 von Real Madrid an den FC Bayern München ausgeliehen. Nach einem Jahr beim FC Everton wechselte Rodriguez im Sommer 2021 in Richtung Katar.