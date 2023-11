Jamal Musiala winkt beim FC Bayern angeblich eine heftige Gehaötserhöhung

Bayerns Mittelfeldspieler ist heiß begehrt. Eine Vertragsverlängerung dürfte für den FCB eine kostspielige Angelegenheit werden.

WAS IST PASSIERT? Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft 2026 aus. Nun berichtet die Sport Bild, der deutsche Rekordmeister setze alles daran, den 20-Jährigen langfristig an den Klub zu binden.

Demnach seien sich die Bayern bewusst, dass eine Ausweitung des Kontrakts nur mit einer deutlichen Erhöhung des Gehalts machbar ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Musiala soll aktuell acht Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das Gehalt des Offensivspielers müsste beinahe verdreifacht werden, heißt es in dem Bericht. Damit würde der deutsche Nationalspieler fast 24 Millionen Euro pro Jahr kassieren.

"Jamal Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten", hatte FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen kürzlich gesagt.

Logischerweise ist der Youngster aber auch bei zahlreichen anderen großen Vereinen ein Thema. Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid werden beispielsweise immer wieder mit Musiala in Verbindung gebracht.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sollte bei Real der angepeilte Transfer von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain nach Madrid nicht klappen, sei Musiala die erste Alternative, schreibt die Sport Bild.

Musiala kam 2019 aus der Jugend des FC Chelsea an die Isar. In der laufenden Saison kam der gebürtige Stuttgarter in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er vier Tore und drei Assists verbuchte.