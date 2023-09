"Musiala gehen zu lassen, war ein riesiger Fehler": Golden-Boy-Erfinder stichelt gegen Chelsea

Mit 16 wechselte Musiala aus Chelseas Jugend zu den Bayern. Ein riesiger Verlust für die Blues, findet auch Golden-Boy-Erfinder Franchi.

WAS IST PASSIERT? Jamal Musiala ist einer der Top-Favoriten auf den Gewinn des Golden Boy Awards 2023, der im Dezember vergeben wird. Der Erfinder des von der italienischen Sportzeitung Tuttosport verliehenen Preises, Massimo Franchi, schwärmte nun von Bayern Münchens jungem Mittelfeldstar.

WAS WURDE GESAGT? "Ich liebe ihn! Ich liebe seinen kreativen Spielstil. Ich liebe diesen jungen Mann wirklich", sagte Franchi im tz-Interview über Musiala. "Dass sich der FC Bayern ihn beinahe kostenlos vom FC Chelsea geangelt hat, war wahnsinnig clever. Ein unglaublicher Verlust für die Londoner. Das wäre so, als würde das Louvre die Mona Lisa verlieren ..."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach acht Jahren in Chelseas Jugendabteilung war Musiala im Sommer 2019 mit 16 für lediglich 200.000 Euro zu Bayern gewechselt. Franchi führte aus: "Chelsea hatte einen Diamanten. Musiala gehen zu lassen, war ein riesiger Fehler. Wenn man so ein Juwel hat, muss man es mit aller Macht schützen."

Sein persönlicher Favorit auf den Gewinn des Golden Boy Awards sei allerdings Real Madrids Jude Bellingham, erklärte Franchi. Über den früheren Dortmunder und Musiala sagte er: "Beide haben ihre Karrieren quasi zeitgleich begonnen, sind nahezu auf demselben Level. Sie ähneln sich sehr, haben je einen explosiven Mix aus den unterschiedlichen Ländern ihrer Eltern. Das ist die beste Mischung, die man haben kann. Sie vereinen das Beste aus mehreren Welten. Super Spieler, sie sind hochbegabt. Es tut mir fast leid, dass beide miteinander konkurrieren müssen."

