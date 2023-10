"Keine Eile": FC Bayern sieht sich bei neuem Vertrag für Jamal Musiala nicht unter Zugzwang

Noch haben die Bayern keinen Druck, den Vertrag von Youngster Musiala zu verlängern.

WAS IST PASSIERT? Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München bleibt mit Blick auf die sportliche Zukunft von Jungstar Jamal Musiala gelassen.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen. Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben. Es ist von beiden Seiten keine Eile da", sagte Hainer der Münchner AZ.

Dabei sei es auch kein Problem, dass europäische Topklubs die Fühler nach dem Offensivspieler ausstreckten. "Wenn andere Vereine auf Jamal Musiala schauen, überrascht uns das überhaupt nicht, weil er ein überragender Spieler ist - das hat er jetzt auch erst am Dienstag in Istanbul wieder gezeigt", so der FCB-Präsident weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 20 Jahre alte Nationalspieler weckt längst das Interesse anderer Vereine. Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid sollen Musiala verschiedenen Medienberichten zufolge im Visier haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei den Bayern steht Musiala seit 2019 unter Vertrag. Zunächst kam er für die U17 und U19 des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz, im Sommer 2020 wurde er dann zu den Profis hochgezogen.

Seitdem absolvierte er 135 Spiele für die erste Mannschaft, wobei er 33 Tore erzielte und 26 Vorlagen gab. Auch in dieser Spielzeit zählt er zu den unumstrittenen Schlüsselspielern im Team von Trainer Thomas Tuchel.