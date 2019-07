Jamaika vs. USA: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Co - den Gold Cup 2019 live sehen

Das zweite Halbfinale beim Gold Cup 2019 bestreiten die Teams aus Jamaika und den USA. Goal verrät, wie das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Es ist das zweite Halbfinale beim Gold Cup 2019: Außenseiter Jamaika will dem Favoriten aus den USA ein Bein stellen und ins Endspiel des Turniers einziehen. Angepfiffen wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3.30 Uhr.

Jamaika hat sich in der Gruppenphase gegen El Salvador, Curacao und Honduras durchgesetzt, um dann im Viertelfinale gegen Panama ebenfalls die Oberhand zu behalten. Nun wollen die Reggae Boyz auch gegen die USA überzeugen und so für eine Sensation sorgen.

Die US-Amerikaner marschierten ohne Schwierigkeiten durch die Gruppenphase und gingen mit 11:0 Toren und neun Punkten aus Sieger von Gruppe D hervor. Im Viertelfinale gegen Curacao tat man sich jedoch ungewollt schwer, sodass ein knappes 1:0 am Ende herhalten musste. Nichtsdestotrotz gilt das US-Team um Coach Gregg Berhalter als Favorit auf den Titel.

Der Gegner im Endspiel am 8. Juli steht bereits fest: Mexiko setzte sich gegen Haiti mit 1:0 durch.

Jamaika vs. USA im Halbfinale des Gold Cups live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos rund um diese Begegnung.

Jamaika vs. USA: Das Halbfinale des Gold Cups im Überblick

Duell Jamaika vs. USA Datum Donnerstag, 04.. Juli 2019 || 03.30 Uhr Ort Nissan Stadium (Nashville), Tennessee Zuschauer 69.143 Plätze

Jamaika vs. USA live im TV verfolgen - Geht das?

Es ist das zweite Halbfinale beim Gold Cup, das am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ausgetragen wird. Wir sagen Euch, ob Jamaika vs. USA heute live im TV zu sehen ist.

Jamaika vs. USA live im Free-TV sehen?

Es ist eine Uhrzeit, zu der kein deutscher TV-Sender live mit in Tennessee dabei ist und Jamaika vs. USA live im Fernsehen zeigt / überträgt. Das liegt daran, dass sich keiner der Kanäle die Übertragungsrechte des Gold Cups gesichert hat.

Deswegen müsst Ihr Euch anderweitig umschauen, wenn Ihr die Partie live anschauen wollt.

Jamaika vs. USA live im TV bei Sky verfolgen?

Sky ist einer der großen Namen, wenn es um die LIVE-Übertragung von Fußball im deutschen Fernsehen geht. Dort gibt es die Premier League, die und auch die zu sehen. Jedoch hat der Gold Cup dort keinen Platz im Programm, sodass Jamaika vs. USA nicht live im Pay-TV gezeigt wird.

Jamaika vs. USA im LIVE-STREAM anschauen - so klappt's

Wir haben im vorherigen Abschnitt erfahren, dass Jamaika vs. USA nicht live im TV übertragen wird. Deswegen muss jeder Fan, der die Begegnung unbedingt sehen will, auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Dabei haben wir eine Option für Euch.

DAZN zeigt / überträgt Jamaika vs. USA im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, den Gold Cup 2019 live und in voller Länge zu verfolgen. In ist der Streamingdienst der einzige Sender, der die Begegnung zeigt.

Um 3.30 Uhr ertönt der Anpfiff der Partie, sodass kurz vorher der LIVE-STREAM online geht. Tom Kirsten ist der Mann in der Kommentatorenkabine.

Jamaika vs. USA kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - So geht's!

Um die Begegnung zwischen Jamaika und den USA heute Nacht kostenfrei zu sehen, müsst Ihr nur nachfolgende Schritte berücksichtigen:

DAZN-Abo abschließen

dadurch Gratismonat aktivieren

DAZN-App herunterladen

LIVE-STREAM zu Jamaika vs. USA auswählen

Hier bekommt Ihr eine Übersicht über die DAZN-Programmvielfalt, für die Ihr ab der fünften Woche nur 9,99 Euro monatlich bezahlt.

Unter diesen Links könnt Ihr die jeweils passende DAZN-App downloaden:

Jamaika vs. USA: So seht Ihr die Highlights

Ihr wollt Jamaika vs. USA nicht zur Schlafenszeit live im Stream anschauen, sondern nur die Highlights sehen? Dann seid Ihr bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse, denn schon wenige Minuten nach Abpfiff stellt DAZN die Highlights von Jamaika vs. USA auf die Plattform. Die Zusammenfassung ist jederzeit abrufbar.

Wer die vollen 90 Minuten rückwirkend anschauen will, der kann sich die Begegnung auch im Re-Live anschauen. Highlights oder Re-Live - Bei DAZN habt Ihr die Wahl!

Jamaika vs. USA live im Ergebnis-TICKER verfolgen

Ihr könnt Jamaika vs. USA nicht im LIVE-STREAM anschauen? Dann empfehlen wir alternativ den LIVE-TICKER von Goal, der hautnah am Spiel im US-Staat Tennessee mit dabei ist.

Dabei gibt es alle Tore, Ereignisse und Karten sofort aufs Smartphone. Schaltet rein beim kostenlosen TICKER.

Jamaika vs. USA live: Die Übertragungen auf einen Blick